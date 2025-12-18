قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية

حطام الطائرة
حطام الطائرة
القسم الخارجي

أقرت الحكومة الأمريكية بوجود تقصير من جانبها في حادث التصادم الجوي الذي وقع في يناير الماضي قرب العاصمة واشنطن بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية من طراز “بلاك هوك”، وأسفر عن مقتل 67 شخصًا، في أكثر حوادث الطيران دموية على الأراضي الأميركية منذ أكثر من عقدين.

وجاء هذا الإقرار في رد رسمي قدم، أمس الأربعاء، على أول دعوى قضائية رفعتها عائلة أحد الضحايا، حيث اعترفت الحكومة بمسؤولية جزئية لكل من إدارة الطيران الفيدرالية والجيش الأميركي عن الحادث. 

وأوضح الرد أن مراقب الحركة الجوية خالف الإجراءات المعتمدة بشأن الاعتماد على الطيارين للحفاظ على الفصل البصري بين الطائرات، كما أشار إلى أن طياري المروحية العسكرية فشلوا في الحفاظ على اليقظة اللازمة لرؤية الطائرة المدنية وتفاديها.

تورط أطراف إضافية

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الرد الرسمي وجود مسؤوليات أخرى، لافتًا إلى احتمال تورط أطراف إضافية، من بينها طيارو الطائرة المدنية وشركات الطيران.

وكانت الدعوى القضائية قد حملت أيضًا شركتي “أميركان إيرلاينز” وشريكتها الإقليمية “بي إس إيه إيرلاينز” جزءًا من المسؤولية، إلا أن الشركتين تقدمتا بطلبات رسمية لرفض الدعوى.

وبحسب السلطات، جرى انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من مياه نهر بوتوماك المتجمدة، بعدما حلقت المروحية في مسار طائرة ركاب تابعة لـ”أميركان إيرلاينز” أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان شمال ولاية فرجينيا، بالقرب من واشنطن.

وكانت الطائرة تقل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، فيما كان على متن المروحية ثلاثة جنود.

مسئولية الجيش

وقال روبرت كليفورد، أحد محامي عائلة الضحية كيسي كرافتون، إن الحكومة أقرت بمسؤولية الجيش عن “الخسارة غير الضرورية في الأرواح”، وبفشل إدارة الطيران الفيدرالية في الالتزام بإجراءات المراقبة الجوية، مع إشارته إلى أن جهات أخرى، بينها شركات الطيران، ساهمت أيضًا في وقوع الحادث. وأضاف أن عائلات الضحايا لا تزال تعيش حالة من الحزن العميق جراء هذه المأساة.

وأكد محامو الحكومة في الملف القضائي أن الولايات المتحدة كانت تتحمل واجب رعاية تجاه المدعين، وأن هذا الواجب جرى الإخلال به، ما أدى بشكل مباشر إلى وقوع الحادث المأساوي.

من جهته، رفض متحدث باسم “أميركان إيرلاينز” التعليق على الرد الحكومي، فيما أكدت الشركة في طلبها رفض الدعوى أن المسار القانوني الصحيح يجب أن يكون ضد الحكومة الأميركية، وليس ضدها، مشيرة إلى أنها ركزت منذ وقوع الحادث على دعم عائلات الضحايا.

ومن المقرر أن يصدر المجلس الوطني لسلامة النقل تقريره النهائي حول أسباب الحادث مطلع العام المقبل، إلا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدة عوامل، من بينها تحليق المروحية على ارتفاع أعلى من المسموح به بنحو 78 قدمًا، إضافة إلى فشل إدارة الطيران الفيدرالية في إدراك خطورة الوضع في مطار شديد الازدحام، رغم تسجيل 85 حادث اقتراب خطير خلال السنوات الثلاث السابقة للتصادم.

وكان مراقب الحركة الجوية قد سأل طياري المروحية مرتين عما إذا كانوا يرون الطائرة، وأكد الطيارون ذلك وطلبوا الإذن بالحفاظ على الفصل البصري. واعترفت إدارة الطيران لاحقًا بأن المراقبين في مطار ريجان أصبحوا يعتمدون بشكل مفرط على هذا الإجراء، وهي ممارسة جرى إيقافها لاحقًا.

الجيش الأمريكي الطيران الفيدرالي تصادم جوي الحكومة الأمريكية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

المجلس القومي لذوي الإعاقة

"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

انتخابات مجلس النواب 2025

ثاني أيام التصويت.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بإعادة النواب بالشرقية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد