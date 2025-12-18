قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

3 نجوم للبيع في الزمالك خلال ميركاتو يناير

عبدالله هشام

شهد نادي الزمالك على مدار الفترة الماضية، عددا كبيرا من الأزمات المالية الحادة التي أدت لإيقاف القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأعلن الفيفا إيقاف القيد 7 مرات لنادي الزمالك، آخرها أمس بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا لصالح نادي إستريلا البرتغالي والتي قدرت بنحو 200 ألف دولار.

يأتى ذلك نتاج سحب أرض فرع أكتوبر من نادي الزمالك، التي كانت القشة الأخيرة التي يتمسك بها المجلس للاستمرار في إنهاء الأزمات المالية.

3 نجوم للبيع في الزمالك 

أحمد حمدي

وأعاد الزمالك التفكير في الازمات المالية وحاول انهائها خلال الفترة الماضية بعد جمع تبرعات من رجال أعمال وتبرعات من أعضاء المجلس نفسه.

وقرر الزمالك فتح الطريق نحو بيع اللاعبين لسد العجز المالي وتوفير إمكانيات ماديه لدعم الصفقات وتسديد المستحقات وحل الأزمات.

ويأتى أحمد حمدي في مقدمة اللاعبين المعروضين للبيع حاليا داخل الزمالك بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات ودخوله في عدد كبير من الأزمات أخرها مع أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك.

ليفكر الزمالك في التخلص من اللاعب في يناير حيث لم يتم فتح باب المفاوضات حول تجديد عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وهو ما سبب حالة تخبط أكبر في العلاقة بين اللاعب والنادي حاليا ويقربه من الرحيل.

محمد السيد 

بشعار التجديد أو التجميد يحاول الزمالك الحفاظ على محمد السيد الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم وسط مؤشرات لرحيله مجانا ويرغب الأبيض في الاستفاده من رحيله.

ويحاول نادي الزمالك تجنب سيناريو رحيل زيزو المجاني للنادي الأهلي وهو ما شعر به اتجاه محمد السيد خلال المفاوضات.

وهناك شبه اتفاق داخل النادي على رحيل اللاعب في يناير حال وصول عرض مالي مميز أو التجديد لمحاولة بيعه مستقبلا

حسام عبدالمجيد 

طلبات حسام عبدالمجيد من إدارة الزمالك في الوقت الحالي على مستوى تجديد التعاقد كبيرة ورفضها الأبيض.

ليطالب الزمالك لاعبه بالبحث عن عروض خارجيه لبيعه لأعلى سعر ممكن خلال يناير الحالي.

ومن ضمن المخططات داخل الأبيض الاستفاده من صفقة حسام عبدالمجيد لحل جزء من الأزمات المالية.

