قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البدوي يعلن انطلاق أعمال تأسيس الاتحاد الأورومتوسطي للنقابات العمالية

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ونظيره الفرنسي
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ونظيره الفرنسي
الديب أبوعلي

أعلن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام المصرية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي بشأن تأسيس الاتحاد الأورومتوسطي للنقابات العمالية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

وأكد البدوي، أن اللجنة الدائمة المشتركة، التي تضم الجانبين المصري والفرنسي، والمختصة بوضع الدستور العمالي الدولي المرتقب، انتهت من إعداد إطار جامع ومنسق يهدف إلى توحيد الجهود النقابية والمهنية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام، وذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي تؤديه هذه المهن في تعزيز قيم الحرية والشفافية وصيانة الحق في المعرفة، وحرصًا على دعم التعاون النقابي والمهني بين دول المنطقة الأورومتوسطية.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام المصرية، برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وفد النقابة الفرنسية برئاسة الأمين العام كارلوس تينو، وعضوية كل من: باسكال ليفيفر سكرتير التنظيم، وفريديريك تولو خبير التدريب والتثقيف وسكرتير العلاقات الدولية، وشينسو ليفيفر عضو مجلس إدارة النقابة، وذلك بحضور سعيد رشوان مدير إدارة التعاون الدولي باتحاد عمال مصر ومنسق العلاقات الدولية للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام.

وشدد البدوي على أن اللجنة المعنية بوضع دستور الاتحاد المرتقب، والذي سيتم الإعلان عن تأسيسه قريبًا، استرشدت في عملها بالمعايير والمواثيق الدولية للعمل النقابي، وباتفاقيات العمل العربية والدولية، مع الالتزام بقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، والسعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير بيئة العمل، ودعم التدريب المهني، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية والمهنية لأعضاء النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على أن يتضمن دستور الاتحاد الجديد سبعة أبواب تشمل (24) مادة، تنظم الهياكل والاختصاصات وآليات العمل داخل الاتحاد، وتحدد حقوق وواجبات الأعضاء، وتوضح قواعد العضوية والإدارة والتمويل وآليات اتخاذ القرار، بما يكفل قيام الاتحاد برسالته بكفاءة وفاعلية، ويعزز التضامن النقابي والتكامل المهني بين جميع مكوناته.

وأضاف البدوي أن الاتحاد الجديد يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في تعزيز العلاقات النقابية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الصحفية والإعلامية التوسعية المطورة، التي تواكب أحدث التقنيات التكنولوجية، ولا سيما في منظومة التدريب على مختلف الأعمال الحديثة، ونقل كل جديد تثقيفي مرتبط بالمحتوى الإعلامي.

وشهد ختام فعاليات الاجتماع تبادل المطبوعات التاريخية بين الجانبين، إلى جانب الهدايا التذكارية التي تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا.

ويُذكر أن تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، الذي شارك في الاجتماع، جاء على النحو التالي:

مجدي البدوي – رئيسًا

أسامة إبراهيم – نائب الرئيس لشؤون الإعلام

صبحي خميس – نائب الرئيس لشؤون الثقافة

حسن محمد – نائب الرئيس لشؤون الطباعة

هاني سيد – الأمين العام

حسنين عبد العال – أمين الصندوق

عماد ربيع – الأمين العام المساعد

حسين صدقي – أمين الصندوق المساعد

محمد عبد الفتاح – وكيل النقابة للإعلام

سيد فهيم – وكيل النقابة لشؤون التنظيم

جمال سليمان – سكرتير النقابة للتدريب

حسام حسن – عضو مجلس الإدارة

هاني جمال – عضو مجلس الإدارة

إيهاب فاروق – عضو مجلس الإدارة.

مجدي البدوي النقابة العامة للصحافة والطباعة اتحاد عمال مصر الاتحاد الأورومتوسطي للنقابات العمالية تأسيس الاتحاد الأورومتوسطي للنقابات العمالية الدستور العمالي الدولي قطاعات الصحافة والطباعة كارلوس تينو فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ام كلثوم

إيناس سيد المكاوى ابنة شقيقة أم كلثوم تعبر عن حزنها من تقليد أحد المطربين لها

كايرو ستيبس

يومان لحفلات كايرو ستيبس على المسرح الكبير في دار الأوبرا

محيي إسماعيل

أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية لـ محيي إسماعيل

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد