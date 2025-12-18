البدوي يعلن انطلاق أعمال تأسيس الاتحاد الأورومتوسطي للنقابات العمالية

أعلن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام المصرية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي بشأن تأسيس الاتحاد الأورومتوسطي للنقابات العمالية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

وأكد البدوي، أن اللجنة الدائمة المشتركة، التي تضم الجانبين المصري والفرنسي، والمختصة بوضع الدستور العمالي الدولي المرتقب، انتهت من إعداد إطار جامع ومنسق يهدف إلى توحيد الجهود النقابية والمهنية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام، وذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي تؤديه هذه المهن في تعزيز قيم الحرية والشفافية وصيانة الحق في المعرفة، وحرصًا على دعم التعاون النقابي والمهني بين دول المنطقة الأورومتوسطية.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام المصرية، برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وفد النقابة الفرنسية برئاسة الأمين العام كارلوس تينو، وعضوية كل من: باسكال ليفيفر سكرتير التنظيم، وفريديريك تولو خبير التدريب والتثقيف وسكرتير العلاقات الدولية، وشينسو ليفيفر عضو مجلس إدارة النقابة، وذلك بحضور سعيد رشوان مدير إدارة التعاون الدولي باتحاد عمال مصر ومنسق العلاقات الدولية للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام.

وشدد البدوي على أن اللجنة المعنية بوضع دستور الاتحاد المرتقب، والذي سيتم الإعلان عن تأسيسه قريبًا، استرشدت في عملها بالمعايير والمواثيق الدولية للعمل النقابي، وباتفاقيات العمل العربية والدولية، مع الالتزام بقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، والسعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير بيئة العمل، ودعم التدريب المهني، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية والمهنية لأعضاء النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على أن يتضمن دستور الاتحاد الجديد سبعة أبواب تشمل (24) مادة، تنظم الهياكل والاختصاصات وآليات العمل داخل الاتحاد، وتحدد حقوق وواجبات الأعضاء، وتوضح قواعد العضوية والإدارة والتمويل وآليات اتخاذ القرار، بما يكفل قيام الاتحاد برسالته بكفاءة وفاعلية، ويعزز التضامن النقابي والتكامل المهني بين جميع مكوناته.

وأضاف البدوي أن الاتحاد الجديد يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في تعزيز العلاقات النقابية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الصحفية والإعلامية التوسعية المطورة، التي تواكب أحدث التقنيات التكنولوجية، ولا سيما في منظومة التدريب على مختلف الأعمال الحديثة، ونقل كل جديد تثقيفي مرتبط بالمحتوى الإعلامي.

وشهد ختام فعاليات الاجتماع تبادل المطبوعات التاريخية بين الجانبين، إلى جانب الهدايا التذكارية التي تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا.

ويُذكر أن تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، الذي شارك في الاجتماع، جاء على النحو التالي:

مجدي البدوي – رئيسًا

أسامة إبراهيم – نائب الرئيس لشؤون الإعلام

صبحي خميس – نائب الرئيس لشؤون الثقافة

حسن محمد – نائب الرئيس لشؤون الطباعة

هاني سيد – الأمين العام

حسنين عبد العال – أمين الصندوق

عماد ربيع – الأمين العام المساعد

حسين صدقي – أمين الصندوق المساعد

محمد عبد الفتاح – وكيل النقابة للإعلام

سيد فهيم – وكيل النقابة لشؤون التنظيم

جمال سليمان – سكرتير النقابة للتدريب

حسام حسن – عضو مجلس الإدارة

هاني جمال – عضو مجلس الإدارة

إيهاب فاروق – عضو مجلس الإدارة.