الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
توك شو

هاني حسين

علق السباح المصري وليد فؤاد، على واقعة وفاة السباح يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة .

وقال وليد فؤاد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار “، :” نرفض الإهمال الذي تسبب في وفاة السباح يوسف ".

وتابع وليد فؤاد :"  طبقا لبروتوكول الاتحاد الدولي للسباحة على الحكام التأكد من خروج كل السباحين من حمام السباحة بعد نهاية كل سباق ".

وأكمل وليد فؤاد :"  من المؤكد إن درجة الكلور في المياه ونسب نقاء المياه في وقت واقعة وفاة السباح يوسف لم تكن على المستوى المطلوب وأحد أسباب إعاقة الرؤية لفترة طويلة ".

وتابع وليد فؤاد :"  كافة السباحين المصريين لديهم تحفظات كبيرة على منظومة السباحة في مصر ولم يتم تغيير أي شيء ".

وأكمل وليد فؤاد :" من المؤكد ان السباح يوسف تعرض إلى إغماء نتيجة إجهاد شديد مما أدى إلى غرقه ". 

