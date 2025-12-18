لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف

علق السباح المصري وليد فؤاد، على واقعة وفاة السباح يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة .

وقال وليد فؤاد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار “، :” نرفض الإهمال الذي تسبب في وفاة السباح يوسف ".

وتابع وليد فؤاد :" طبقا لبروتوكول الاتحاد الدولي للسباحة على الحكام التأكد من خروج كل السباحين من حمام السباحة بعد نهاية كل سباق ".

وأكمل وليد فؤاد :" من المؤكد إن درجة الكلور في المياه ونسب نقاء المياه في وقت واقعة وفاة السباح يوسف لم تكن على المستوى المطلوب وأحد أسباب إعاقة الرؤية لفترة طويلة ".

وتابع وليد فؤاد :" كافة السباحين المصريين لديهم تحفظات كبيرة على منظومة السباحة في مصر ولم يتم تغيير أي شيء ".

وأكمل وليد فؤاد :" من المؤكد ان السباح يوسف تعرض إلى إغماء نتيجة إجهاد شديد مما أدى إلى غرقه ".