والدة السباح يوسف محمد: هفضل وراء حق ابني.. وأنتظر نتائج تحقيقات النيابة

أكدت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح يوسف محمد المتوفي في بطولة السباحة، أنه نحن في إنتظار تحقيقات النيابة، لأن التحقيقات كبيرة وموسعة، مشيرة إلى أن النيابة تحاول الحصول على كافة المعلومات حتى يتم الحصول على حق أبني يوسف.

وقالت فاتن إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تقرير المستشفى تم كتابته بخط اليد، وبدون ختم المستشفى ومكتوب على روشتة، فأنا لا اعلم مدى مصداقية هذا التقرير، فإلى الأن لم عترف إتحاد السباحة والجهات المختصة بالخطأ الذي تم.

وتابعت والدة السباح يوسف محمد المتوفي في بطولة السباحة، أن رئيس إتحاد السباحة لم يعزيني في أبني ولم يعترفوا أنهم أخطأوا وتسببوا في موت أبني وأنا لحد ما أموت هفضل وراء حق أبني".

وأشارت فاتن إبراهيم إلى أنه “كان نفسي يكون فيه إجراءات من وزارة الشباب والرياضة والتحقيق وكشف الحقيقة ومحاسبة المتسببين في موت أبني”.