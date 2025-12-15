متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء اجتمع اليوم مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول الاجتماع حجم الجهود في المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه من خلال الأرقام حققت الهيئة في قائمة الدخل خلال الأربع أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة الماضية من العام الماضي، حيث حققت فائض بنسبة تتجاوز الـ 200%.

وأشار إلى أن من ضمن المجالات الهامة التي نسعى لجذب الاستثمارات بها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها: المشروعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية لتوطين هذه الصناعة ومساعدة الحكومة المصرية للتوسع في مجال هذه الطاقة.

وأوضح أن المنطقة تجذب الاستثمارات من العديد من دول العالم، سواء دول أوروبية أو شركات من الصين.

وذكر أن إجمالي التعاقدات التي تمت في إطار المشروعات الاستثمارية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تجاوز يقترب من 13 مليار دولار في حوالي 380 مشروع استثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.