مجلس الوزراء يوافق على تبرع بـ 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بالموافقة على قبول الإمداد الطبي المقدم لمستشفي شفا الأطفال من مؤسسة Stichting Achet الهولندية.

والذي يضم مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البدنية والذهنية ، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه.

جامعة سوهاج

وقدم النعماني الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمهم المتواصل لمستشفياتها سوهاج الجامعية، ودورهم الهام في دفع منظومة العمل نحو التطور وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بالقطاع الطبي بالصعيد و تطوير بنيتها الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030م.

وقال النعماني ان قرار مجلس الوزراء جاء بعد استيفاء جميع الإجراءات والضوابط، واعتماد الجهات المختصة للشحنة الطبية وإجازتها للإستخدام.

واكد على ان هذا الدعم يمثل إضافة قوية لمستشفي شفا الأطفال والتي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال علي مستوي الجمهورية، حيث جاري البدء بالتجهيزات النهائية تمهيداً لافتتاحها للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال جنوب الصعيد.

وأشاد النعماني بالتعاون المثمر والمستمر مع مؤسسة آخيت الهولندية والتي سوف تبدا في نقل الشحنه الاولي من الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة 47 مليوناً 460 ألف جنيه، وجاري إرسال باقي الشحنات.

وأوضح ان المؤسسة قد سبق وان قدمت أجهزة طبية حديثة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضي وحالات ذوي الإعاقة، بتكلفة 348 ألف يورو والتي تقدر بأكثر من 20 مليون جنيه في يناير الماضي.