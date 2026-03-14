غدًا.. تكريم حفظة القرآن الكريم بحفل الطب البيطري في سوهاج

تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج احتفالية كبرى لتكريم حفظة كتاب الله، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 25 رمضان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، داخل ديوان عام المديرية، في أجواء روحانية مميزة تعكس مكانة القرآن الكريم في المجتمع ودوره في بناء الأجيال.

وتقام الاحتفالية برئاسة الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، حيث تشهد الفعالية تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من أبناء المديرية والمجتمع، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.

غدًا تكريم حفظة القرآن الكريم بحفل الطب البيطري بسوهاج

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من قامات مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والإعلاميين وشخصيات بارزة من المجتمع المدني بمحافظة سوهاج، في حضور يعكس أهمية دعم ورعاية حفظة القرآن الكريم وتكريمهم في مختلف المؤسسات.

وأكد القائمون على تنظيم الحفل أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص مديرية الطب البيطري بسوهاج على تعزيز القيم الدينية ونشر روح المحبة والتكافل في المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يمثل فرصة عظيمة للاحتفاء بأهل القرآن وتكريمهم.

ومن المنتظر أن تتضمن الاحتفالية عددًا من الفقرات الدينية وتلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم يقدمها بعض حفظة القرآن، بالإضافة إلى كلمات لعدد من علماء الأزهر والأوقاف حول فضل حفظ القرآن الكريم وأثره في تهذيب النفس وبناء المجتمع.

كما سيتم خلال الحفل تقديم شهادات التقدير والهدايا الرمزية للمكرمين من حفظة كتاب الله، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بجهودهم في حفظ القرآن الكريم، وذلك بحضور عدد كبير من المدعوين والمهتمين بالشأن الديني والثقافي بالمحافظة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الدور المجتمعي الذي تحرص عليه مديرية الطب البيطري بسوهاج، من خلال المشاركة في دعم الأنشطة الدينية والثقافية، وتشجيع النماذج المضيئة من أبناء المجتمع الذين يحملون رسالة القرآن الكريم ويجسدون قيمه السامية في حياتهم اليومية.