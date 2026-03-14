تعليم أسوان ينشر فيديو عن تاريخ المحافظة ومعالمها السياحية وأثارها

قدمت أسرة اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان فيديو تعليميًا مميزًا باللغة الإنجليزية، يستعرض تاريخ المحافظة ومعالمها السياحية وأثارها الحضارية العريقة .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التي تؤكد ضرورة ترسيخ قيم الانتماء لدى الطلاب، وتعريفهم بعظمة الوطن وما تزخر به أسوان من تاريخ وحضارة ومعالم سياحية متميزة تعكس هوية المحافظة على الصعيدين الوطني والدولي.

مهارات الطلاب

ويهدف الفيديو إلى تنمية مهارات الطلاب اللغوية من خلال توظيف اللغة الإنجليزية في التعريف بتاريخ المحافظة ومعالمها الخالدة، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والسياحي لدى الطلاب، وإبراز الصورة الحضارية المشرقة لأسوان أمام العالم.

وجاء هذا العمل بإشراف هاجر أنور، موجه عام اللغة الإنجليزية، في تجربة تعليمية متميزة تجمع بين تعلم اللغة وتنمية روح الانتماء والفخر بالوطن.