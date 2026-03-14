أخبار أسوان .. إطلاق مبادرة بشبابها أجمل للارتقاء بالنظافة العامة ..وبنك الطعام يواصل توزيع 1000 وجبة إفطار وسحور يومياً

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 13/3/2026 أحداث متنوعة .

فقد أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المبادرة الأولى تحت شعار "أسوان بشبابها أجمل"، وذلك من مركز الشباب بمنطقة السيل الجديد كمرحلة أولى حيث ضمت المبادرة 7 شوارع ، بالإضافة إلى السوق الرئيسى داخل المنطقة.

ويأتى ذلك فى انطلاقة حقيقية نحو تطبيق نهج جديد للإرتقاء بمستوى النظافة العامة داخل المناطق والأحياء السكنية ، وتفعيلاً لمخرجات إستراتيجية أسوان 2040 .

وشهدت فعاليات المبادرة مشاركة من الشباب والفتيات من مختلف الأعمار، وممثلى مديريات الشباب والرياضة، والكيانات الشبابية ، وجمعية الهلال الأحمر ، وجمعية المستثمرين ، وأعضاء برلمان الطفل الأسوانى، فضلاً عن مشاركة أهالى وأبناء المحافظة ومختلف أطياف وفئات المجتمع الأسوانى فى صورة جمالية تعكس روح الانتماء والولاء والمسئولية المجتمعية تجاه محافظتهم .

وأكد محافظ أسوان فى كلمته خلال إطلاق المبادرة أن الهدف الأساسى منها هو تعزيز روح التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إعلاء المصلحة العامة، والمساهمة فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لمدينة أسوان تمهيداً لتعميمها على مستوى المراكز والمدن .



وأوضح المحافظ أن فعاليات المبادرة لن تقتصر على منطقة السيل الجديد فقط، بل سيتم استكمالها وتعميمها تدريجياً داخل مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يسهم فى تحقيق رؤية متكاملة للنظافة والتجميل لتصبح أسوان بحق… بشبابها أجمل ، ونتغير للأفضل .



جهود متنوعة

أقام بنك الطعام المصري خيمة الإفطار الرمضانية لتقديم ١٠٠٠ وجبة إفطار وسحور يوميًا بأسوان ضمن حملة “أطعم وأكرم”.

وقال مصطفى مدني، المشرف على خيمة بنك الطعام المصري في أسوان، إن الخيمة انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، والمقامة أمام مستشفى النيل التخصصي بإدفو، والتي تأتي انطلاقًا من دور بنك الطعام المصري في توفير وجبات للصائمين وبأعلى جودة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه يتم يوميًا من خلال الخيمة تقديم ٥٠٠ وجبة إفطار مطهية للصائمين، إضافة إلى ٥٠٠ وجبة سحور، لافتًا إلى أن المائدة مفتوحة للجميع خلال شهر رمضان، ويتم تقديم الإفطار من خلال مجموعة من المتطوعين من البنك والجمعيات الأهلية.

