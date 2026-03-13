إطلاق مبادرة أسوان بشبابها أجمل للارتقاء بمستوى النظافة العامة بالسيل الجديد.. صور

أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المبادرة الأولى تحت شعار "أسوان بشبابها أجمل"، وذلك من مركز الشباب بمنطقة السيل الجديد كمرحلة أولى حيث ضمت المبادرة 7 شوارع ، بالإضافة إلى السوق الرئيسى داخل المنطقة.

ويأتى ذلك فى انطلاقة حقيقية نحو تطبيق نهج جديد للإرتقاء بمستوى النظافة العامة داخل المناطق والأحياء السكنية ، وتفعيلاً لمخرجات إستراتيجية أسوان 2040 .

وشهدت فعاليات المبادرة مشاركة من الشباب والفتيات من مختلف الأعمار، وممثلى مديريات الشباب والرياضة، والكيانات الشبابية ، وجمعية الهلال الأحمر ، وجمعية المستثمرين ، وأعضاء برلمان الطفل الأسوانى، فضلاً عن مشاركة أهالى وأبناء المحافظة ومختلف أطياف وفئات المجتمع الأسوانى فى صورة جمالية تعكس روح الانتماء والولاء والمسئولية المجتمعية تجاه محافظتهم .

كما حضر إطلاق المبادرة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مبادرة " حياة كريمة " ، فضلاً عن المسئولين والمختصين بالجهات المعنية إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسوان فى كلمته خلال إطلاق المبادرة أن الهدف الأساسى منها هو تعزيز روح التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إعلاء المصلحة العامة، والمساهمة فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لمدينة أسوان تمهيداً لتعميمها على مستوى المراكز والمدن .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين ، وخاصة الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية القادرة على إحداث التغيير الإيجابى ، ولذا فقد حرصنا على النزول الميدانى والتواجد مع المشاركين بالمبادرة لتقديم الشكر لهم ، وهذا يتطلب معه مشاركة من الأهالى أنفسهم، مؤكداً على أننا نسعى ونستهدف لأن تكون أسوان دائماً فى أبهى صورها لأهلها ، بالإضافة إلى ضيوفها من مختلف دول العالم بما يتناسب مع مكانتها الحضارية والسياحية كواحدة من أهم المقاصد السياحية الدولية .

وأوضح المحافظ أن فعاليات المبادرة لن تقتصر على منطقة السيل الجديد فقط، بل سيتم استكمالها وتعميمها تدريجياً داخل مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يسهم فى تحقيق رؤية متكاملة للنظافة والتجميل لتصبح أسوان بحق… بشبابها أجمل ، ونتغير للأفضل .