قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أعتقد أن بوتين يُساعد إيران قليلاً
400 جنيه زيادة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026 ورابط الاستعلام
مفاجأة.. لماذا سحبت روسيا موظفيها من محطة بوشهر النووية في إيران؟
نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
english EN
محافظات

إطلاق مبادرة أسوان بشبابها أجمل للارتقاء بمستوى النظافة العامة بالسيل الجديد.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المبادرة الأولى تحت شعار "أسوان بشبابها أجمل"، وذلك من مركز الشباب بمنطقة السيل الجديد كمرحلة أولى حيث ضمت المبادرة 7 شوارع ، بالإضافة إلى السوق الرئيسى داخل المنطقة.

ويأتى ذلك فى انطلاقة حقيقية نحو تطبيق نهج جديد للإرتقاء بمستوى النظافة العامة داخل المناطق والأحياء السكنية ، وتفعيلاً لمخرجات إستراتيجية أسوان 2040 .

وشهدت فعاليات المبادرة مشاركة من الشباب والفتيات من مختلف الأعمار، وممثلى مديريات الشباب والرياضة، والكيانات الشبابية ، وجمعية الهلال الأحمر ، وجمعية المستثمرين ، وأعضاء برلمان الطفل الأسوانى، فضلاً عن مشاركة أهالى وأبناء المحافظة ومختلف أطياف وفئات المجتمع الأسوانى فى صورة جمالية تعكس روح الانتماء والولاء والمسئولية المجتمعية تجاه محافظتهم .

كما حضر إطلاق المبادرة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مبادرة " حياة كريمة " ، فضلاً عن المسئولين والمختصين بالجهات المعنية إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

أسوان بشبابها أجمل

وأكد محافظ أسوان فى كلمته خلال إطلاق المبادرة أن الهدف الأساسى منها هو تعزيز روح التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إعلاء المصلحة العامة، والمساهمة فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لمدينة أسوان تمهيداً لتعميمها على مستوى المراكز والمدن .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين ، وخاصة الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية القادرة على إحداث التغيير الإيجابى ، ولذا فقد حرصنا على النزول الميدانى والتواجد مع المشاركين بالمبادرة لتقديم الشكر لهم ، وهذا يتطلب معه مشاركة من الأهالى أنفسهم، مؤكداً على أننا نسعى ونستهدف لأن تكون أسوان دائماً فى أبهى صورها لأهلها ، بالإضافة إلى ضيوفها من مختلف دول العالم بما يتناسب مع مكانتها الحضارية والسياحية كواحدة من أهم المقاصد السياحية الدولية .

وأوضح المحافظ أن فعاليات المبادرة لن تقتصر على منطقة السيل الجديد فقط، بل سيتم استكمالها وتعميمها تدريجياً داخل مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يسهم فى تحقيق رؤية متكاملة للنظافة والتجميل لتصبح أسوان بحق… بشبابها أجمل ، ونتغير للأفضل .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

