ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي يدير مركزًا وهميًا في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة ضبط جديدة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة لمواجهة المخالفات الطبية التي تهدد حياة المواطنين، حيث تمكنت فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية من القبض على شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويدير مركزًا غير مرخص داخل قرية أولاد غريب بمركز سوهاج.

تحركات ميدانية مفاجئة نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة سوهاج الصحية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى رفعت مدير الإدارة، حيث وردت معلومات تفيد بوجود مركز علاج طبيعي يعمل دون تراخيص.

ماذا حدث؟

ويستقبل المرضى بشكل مخالف للقانون، ويستعين بأجهزة طبية غير معتمدة، ويشرف عليه شخص لا يحمل أي مؤهل يتيح له مزاولة المهنة.

وعلى الفور تم توجيه لجنة تفتيش مشتركة، ضمت مسؤولين من مديرية الصحة والإدارة العامة للتموين والجهات المعنية، إلى موقع المركز، وخلال المداهمة، تبين أن القائم على تشغيل المكان هو المدعو (م.ع.أ)، 33 عامًا، مقيم بقرية أولاد غريب، وحاصل على معهد متوسط، حيث كان يقدم نفسه للمرضى باعتباره أخصائي علاج طبيعي بالمخالفة للقانون، ويمارس أنشطة علاجية دون إشراف طبي أو تراخيص رسمية.

وكشفت عملية التفتيش عن وجود عدد من الأجهزة المستخدمة في مجال العلاج الطبيعي داخل المركز، رغم عدم حصوله على أي تراخيص تشغيل، ومن بين الأجهزة المضبوطة:

جهاز Physio Stem

جهاز Multi Stem

جهاز Infrared

جهاز Ultrasonic

جهاز كهرباء الإبرة الصيني

وأجهزة حجامة مختلفة الأحجام والاستخدامات

كما تبين أن المركز يستقبل عددًا من المرضى أسبوعيًا، رغم عدم خضوعه لأي متابعة طبية أو إجراءات تعقيم وإشراف فني، مما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الأهالي.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ممارسة النشاط الطبي دون ترخيص تُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 415 لسنة 1945 الخاص بمزاولة مهنة الطب، فضلًا عن مخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وأوضح "دويدار" أن المديرية لا تتهاون مع أي تجاوز قد يهدد حياة المرضى، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتحرير محضر رسمي، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.