قصر بـ 29 مليون دولار.. أضخم مقر إقامة في تاريخ البرتغال لهذا اللاعب

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الاستثمار في مشاريعه الخاصة، وهذه المرة عبر بناء قصر يعد من أفخم المنازل في تاريخ البرتغال، بتكلفة تصل إلى 29 مليون دولار ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع تحضيراته للاحتفال بزفافه على شريكته جورجينا رودريغيز بعد نهاية كأس العالم 2026.

ويقع القصر في منطقة كوينتا دا مارينها الساحلية الراقية قرب لشبونة، وهي من أكثر المناطق ارتفاعاً في أسعار العقارات في البلاد.

جناح ضخم ومسبح زجاجي تحت الأرض

بحسب تقارير صحفية برتغالية، تصل مساحة المعيشة في القصر إلى 900 متر مربع، بينها جناح رئيسي فاخر يمتد على 300 متر مربع كما يتضمن المشروع مسبحاً زجاجياً تحت الأرض، إلى جانب مرافق فاخرة مستوحاة من فنادق الخمس نجوم، ما يجعل القصر مرشحاً ليكون مقر إقامة عائلة رونالدو بعد اعتزاله كرة القدم.

ويمتلك رونالدو عدداً من العقارات الفاخرة في مدريد وماديرا والولايات المتحدة، ويقيم حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

مسيرة ما زالت تزدهر وطموح بلا حدود

على الرغم من بلوغه الأربعين، يواصل رونالدو تقديم مستويات مميزة مع النصر السعودي، الذي يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة، إضافة إلى بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

ويواصل “الدون” مطاردة حلمه التاريخي بالوصول إلى 1000 هدف رسمي، إذ لا يفصله سوى 46 هدفاً لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

احتفال العمر بعد مونديال 2026

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن رونالدو اختار مسقط رأسه، جزيرة ماديرا، لإقامة حفل زفافه في صيف 2026 بعد نهاية كأس العالم، وفقاً لما نشرته صحيفة Jornal da Madeira.

مراسم داخل كاتدرائية فونشال التاريخية

اختار النجم البرتغالي كاتدرائية فونشال لإتمام المراسم الدينية وتُعد الكاتدرائية من أعرق معالم الجزيرة منذ افتتاحها عام 1514، وتتميز بسقفها الخشبي المصنوع من أرز ماديرا المنحوت.

وتحمل المنطقة رمزية خاصة لرونالدو فهي لا تبعد سوى ميلين عن المستشفى الذي وُلد فيه، كما تقع بجوار ناديه الأول ناسيونال ماديرا الذي انطلقت منه مسيرته نحو المجد.

قصة حب بدأت في متجر "غوتشي"

التقى رونالدو بجورجينا عام 2016 خلال عملها في متجر "غوتشي" بإسبانيا أثناء فترة لعبه مع ريال مدريد واليوم يشكل الثنائي أسرة كبيرة تضم ابنتهما ألانا (7 أعوام) وبيلا (3 أعوام)، إضافة إلى أبناء رونالدو كريستيانو جونيور، والتوأمين ماتيو وإيفا ماريا.

وكان رونالدو قد صرح سابقاً بأن أطفاله لعبوا دوراً كبيراً في اتخاذه قرار الزواج، بينما تواصل جورجينا تعزيز حضورها في عالم الموضة والأعمال.