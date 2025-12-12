قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قصر بـ 29 مليون دولار.. أضخم مقر إقامة في تاريخ البرتغال لهذا اللاعب

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الاستثمار في مشاريعه الخاصة، وهذه المرة عبر بناء قصر يعد من أفخم المنازل في تاريخ البرتغال، بتكلفة تصل إلى 29 مليون دولار ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع تحضيراته للاحتفال بزفافه على شريكته جورجينا رودريغيز بعد نهاية كأس العالم 2026.

ويقع القصر في منطقة كوينتا دا مارينها الساحلية الراقية قرب لشبونة، وهي من أكثر المناطق ارتفاعاً في أسعار العقارات في البلاد.

جناح ضخم ومسبح زجاجي تحت الأرض

بحسب تقارير صحفية برتغالية، تصل مساحة المعيشة في القصر إلى 900 متر مربع، بينها جناح رئيسي فاخر يمتد على 300 متر مربع كما يتضمن المشروع مسبحاً زجاجياً تحت الأرض، إلى جانب مرافق فاخرة مستوحاة من فنادق الخمس نجوم، ما يجعل القصر مرشحاً ليكون مقر إقامة عائلة رونالدو بعد اعتزاله كرة القدم.

ويمتلك رونالدو عدداً من العقارات الفاخرة في مدريد وماديرا والولايات المتحدة، ويقيم حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

مسيرة ما زالت تزدهر وطموح بلا حدود

على الرغم من بلوغه الأربعين، يواصل رونالدو تقديم مستويات مميزة مع النصر السعودي، الذي يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة، إضافة إلى بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

ويواصل “الدون” مطاردة حلمه التاريخي بالوصول إلى 1000 هدف رسمي، إذ لا يفصله سوى 46 هدفاً لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

احتفال العمر بعد مونديال 2026

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن رونالدو اختار مسقط رأسه، جزيرة ماديرا، لإقامة حفل زفافه في صيف 2026 بعد نهاية كأس العالم، وفقاً لما نشرته صحيفة Jornal da Madeira.

مراسم داخل كاتدرائية فونشال التاريخية

اختار النجم البرتغالي كاتدرائية فونشال لإتمام المراسم الدينية وتُعد الكاتدرائية من أعرق معالم الجزيرة منذ افتتاحها عام 1514، وتتميز بسقفها الخشبي المصنوع من أرز ماديرا المنحوت.

وتحمل المنطقة رمزية خاصة لرونالدو فهي لا تبعد سوى ميلين عن المستشفى الذي وُلد فيه، كما تقع بجوار ناديه الأول ناسيونال ماديرا الذي انطلقت منه مسيرته نحو المجد.

قصة حب بدأت في متجر "غوتشي"

التقى رونالدو بجورجينا عام 2016 خلال عملها في متجر "غوتشي" بإسبانيا أثناء فترة لعبه مع ريال مدريد واليوم يشكل الثنائي أسرة كبيرة تضم ابنتهما ألانا (7 أعوام) وبيلا (3 أعوام)، إضافة إلى أبناء رونالدو كريستيانو جونيور، والتوأمين ماتيو وإيفا ماريا.

وكان رونالدو قد صرح سابقاً بأن أطفاله لعبوا دوراً كبيراً في اتخاذه قرار الزواج، بينما تواصل جورجينا تعزيز حضورها في عالم الموضة والأعمال.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفخم المنازل في تاريخ البرتغال كأس العالم كاتدرائية فونشال التاريخية جورجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

الخط الرابع للمترو

تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ترشيحاتنا

صندوق رعاية المبتكرين

برعاية وزير التعليم العالي… صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

وزير العمل

العمل في أسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج ولذوي الهمم ودعم العمالة غير المنتظمة

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد