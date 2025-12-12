قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الجرام زاد 130 جنيها في 24 ساعة.. سعر الذهب الان في مصر
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هتجوز ومش هعرف حد.. ياسمين عبد العزيز تعلن مفاجأة للجمهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
البهى عمرو

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة مميزة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" وتحدثت ياسمين على تفكيرها في الزواج، وخطتها المستقبلية حالة حدوث زواج جديد، وتحدثت عن الشائعات التي تنتشر عبر السوشيال ميديا، والتي قد تتسبب في خراب البيوت، موجه رسالة لكل شخص يكتب شئ غير صحيح قائلة :" اتقي الله".

وقال ياسمين عبد العزيز، إن الزواج في الوسط الفني ليس هو المشكلة الوحيدة كما يعتقد البعض، لكن هناك مشكلات أسرية في المجتمع بشكل عام، موضحة أن هناك نسب طلاق مرتفعة في مصر وجميع الدول العربية.

هتجوز في يوم من الأيام

 

وأضافت ياسمين عبد العزيز: أي حاجة بتظهر للناس مفيهاش بركة، ولو هتجوز في يوم من الأيام مش هظهر الكلام ده، أنا عايزة أعيش حياة مستقرة بعيدة عن الأضواء.

وتابعت: مش هتجوز في السر، بس مش هنشر الصور، لأن أي حد بينزل صورة بعديها بتحصل كوارث، في ناس كتير على السوشيال بيخربوا بيوت بس.

وأوضحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنها لن تظل طوال الوقت تتزواج من أجل الزواج فقط، وردت ياسمين عبد العزيز، على سؤال منى " خلال العامين الماضيين كانت هناك تقارب من بعض الأشخاص للزواج من ياسمين لكنها قامت بغلق الأبواب" قائلة: " مشمناسبين ".

عندِك عريس


وأضافت الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي في حالة ضحك شديد على أسئلة منى الشاذلي المحرجة قائلة :" عندِك عريس؟".

الحسد يسبب الوفاة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

وأشارت إلى أن الشخص يقوم بنشر صور وبعدها بدقائق تحدث كوارث، والجميع يعلم أن الحسد قادر على موت الشخص، وهناك أشخاص قادرين على خراب البيوت.

ولفتت إلى أن السوشيال ميديا بها مشكلات كثيرة، وأن هناك أشياء تكتب تثير الجدل والمشكلات بين الطرفين، وأن كل شئ يكتب شئ يتسبب في خراب البيوت قائلة :"اتقي ربنا انت بتخرب بيوت".

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

وأوضحت أن الجمهور كل شوية يطلعوا عليا شائعات، اتصورت مع الدكتور بتاعي قالوا إن في بينا حاجة، عايزين يشوفولي أي حد وخلاص: "مكنتش بفكر في نفسه خالص، وأنا قررت أحب ياسمين، أنا قررت أحب نفسي".

وتابعت: ندمت على حاجات كتيرة، ومش عيب لما الواحد يقول إنه ندم على حاجة، ده مش ضعف ده قوة، وندمت على إني مكنتش بقول لا وكنت جدعة أوي، مش أي حد لازم تبقي جدعة معاه.

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

وأكدت أنها تعلمت كثيرا خلال الفترة الماضية وخدت دروس في الحياة، قائلة "أنا زمان كنت بفكر بقلبي بس ودلوقتي بفكر بعقلي وقلبي، محدش يقدر يكسرني، أنا منكسرتش، عشان عندي أولاد وعندي جمهور.


وقالت ياسمين عبد العزيز، إن كريم فهمي وزوجته دانيا، أصدقاء جدا، عشان الناس بس بتقعد تخلط حاجات كده، وفي بينا كيميا والناس حابة الكيميا دي، وكريم شخصية في الحقيقة راجل طيب وراقي، وزي ما بيطلع في المسلسل هو في الحقيقة كده.

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

وقالت ياسمين عبد العزيز: حد علمني إني لا أثق في أي مخلوق غير ربنا، وداخلة سنة 2025 وأنا حابة نفسي، لأني حبيت كل اللي حواليا ما عدا ياسمين، ودلوقتي عايزة أبسط ياسمين عشان أعوض نفسي.

ووجهت حديثها لمنى الشاذلي: ايه النظرة دي؟ بتسحبيني كده وبتخليني أتأثر ومش هتأثر، وعلقت ساخرة "هو أنا لازم أطلع في برامج".

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز منى الشاذلي معكم منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

ترشيحاتنا

العيال فهمت

عودة عرض العيال فهمت على مسرح ميامي احتفالا برأس السنة وعيد الميلاد

نانسي عجرم

بفستان فضي.. نانسي عجرم تتألق عبر إنستجرام

هنا شيحة

بفستان لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد