هتجوز ومش هعرف حد.. ياسمين عبد العزيز تعلن مفاجأة للجمهور

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة مميزة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" وتحدثت ياسمين على تفكيرها في الزواج، وخطتها المستقبلية حالة حدوث زواج جديد، وتحدثت عن الشائعات التي تنتشر عبر السوشيال ميديا، والتي قد تتسبب في خراب البيوت، موجه رسالة لكل شخص يكتب شئ غير صحيح قائلة :" اتقي الله".

وقال ياسمين عبد العزيز، إن الزواج في الوسط الفني ليس هو المشكلة الوحيدة كما يعتقد البعض، لكن هناك مشكلات أسرية في المجتمع بشكل عام، موضحة أن هناك نسب طلاق مرتفعة في مصر وجميع الدول العربية.

هتجوز في يوم من الأيام

وأضافت ياسمين عبد العزيز: أي حاجة بتظهر للناس مفيهاش بركة، ولو هتجوز في يوم من الأيام مش هظهر الكلام ده، أنا عايزة أعيش حياة مستقرة بعيدة عن الأضواء.

وتابعت: مش هتجوز في السر، بس مش هنشر الصور، لأن أي حد بينزل صورة بعديها بتحصل كوارث، في ناس كتير على السوشيال بيخربوا بيوت بس.

وأوضحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنها لن تظل طوال الوقت تتزواج من أجل الزواج فقط، وردت ياسمين عبد العزيز، على سؤال منى " خلال العامين الماضيين كانت هناك تقارب من بعض الأشخاص للزواج من ياسمين لكنها قامت بغلق الأبواب" قائلة: " مشمناسبين ".

عندِك عريس



وأضافت الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي في حالة ضحك شديد على أسئلة منى الشاذلي المحرجة قائلة :" عندِك عريس؟".

الحسد يسبب الوفاة

وأشارت إلى أن الشخص يقوم بنشر صور وبعدها بدقائق تحدث كوارث، والجميع يعلم أن الحسد قادر على موت الشخص، وهناك أشخاص قادرين على خراب البيوت.

ولفتت إلى أن السوشيال ميديا بها مشكلات كثيرة، وأن هناك أشياء تكتب تثير الجدل والمشكلات بين الطرفين، وأن كل شئ يكتب شئ يتسبب في خراب البيوت قائلة :"اتقي ربنا انت بتخرب بيوت".

وأوضحت أن الجمهور كل شوية يطلعوا عليا شائعات، اتصورت مع الدكتور بتاعي قالوا إن في بينا حاجة، عايزين يشوفولي أي حد وخلاص: "مكنتش بفكر في نفسه خالص، وأنا قررت أحب ياسمين، أنا قررت أحب نفسي".

وتابعت: ندمت على حاجات كتيرة، ومش عيب لما الواحد يقول إنه ندم على حاجة، ده مش ضعف ده قوة، وندمت على إني مكنتش بقول لا وكنت جدعة أوي، مش أي حد لازم تبقي جدعة معاه.

وأكدت أنها تعلمت كثيرا خلال الفترة الماضية وخدت دروس في الحياة، قائلة "أنا زمان كنت بفكر بقلبي بس ودلوقتي بفكر بعقلي وقلبي، محدش يقدر يكسرني، أنا منكسرتش، عشان عندي أولاد وعندي جمهور.



وقالت ياسمين عبد العزيز، إن كريم فهمي وزوجته دانيا، أصدقاء جدا، عشان الناس بس بتقعد تخلط حاجات كده، وفي بينا كيميا والناس حابة الكيميا دي، وكريم شخصية في الحقيقة راجل طيب وراقي، وزي ما بيطلع في المسلسل هو في الحقيقة كده.

وقالت ياسمين عبد العزيز: حد علمني إني لا أثق في أي مخلوق غير ربنا، وداخلة سنة 2025 وأنا حابة نفسي، لأني حبيت كل اللي حواليا ما عدا ياسمين، ودلوقتي عايزة أبسط ياسمين عشان أعوض نفسي.

ووجهت حديثها لمنى الشاذلي: ايه النظرة دي؟ بتسحبيني كده وبتخليني أتأثر ومش هتأثر، وعلقت ساخرة "هو أنا لازم أطلع في برامج".