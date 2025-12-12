بالدموع والدعاء.. حشود غفيرة تودع النائب الراحل أحمد جعفر

ودعت حشود غفيرة البرلماني الراحل أحمد جعفر، مرشح حدائق القبة الذي وافته المنية أمس، قبل أيام من إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 ضمن المرحلة الثانية.

وشاركت حشود غفيرة في جنازته وتوديعه لمثواه الأخير، حيث عمت مشاعر الحزن على الفقيد الذي عرف بكرمه وقربه من الشارع وحب الأهالي له.

وشهدت الجنزاة آلاف المشيعين، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

في سياق متصل، من المقرر إقامة عزاء الراحل أحمد جعفر، غدا السبت، بمدينة العبور.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، إخطارا بوفاة أحمد السيد عبد العال احمد وشهرته أحمد جعفر، المرشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - بجلسته المنعقدة أمس- قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد، لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفي الى رحمة مولاه وكذلك للناخبين أهالي دائرته الكرام الذين منحوه أصواتهم في الجولة الاولى.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.