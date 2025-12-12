بالدموع والدعاء.. حشود غفيرة تودع النائب الراحل أحمد جعفر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
برلمان

ودعت حشود غفيرة البرلماني الراحل أحمد جعفر، مرشح حدائق القبة الذي وافته المنية أمس، قبل أيام من إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 ضمن المرحلة الثانية.

وشاركت حشود غفيرة في جنازته وتوديعه لمثواه الأخير، حيث عمت مشاعر الحزن على الفقيد الذي عرف بكرمه وقربه من الشارع وحب الأهالي له.

وشهدت الجنزاة آلاف المشيعين، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

في سياق متصل، من المقرر إقامة عزاء الراحل أحمد جعفر، غدا السبت، بمدينة العبور.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، إخطارا بوفاة أحمد السيد عبد العال احمد وشهرته أحمد جعفر، المرشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - بجلسته المنعقدة أمس- قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد، لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفي الى رحمة مولاه وكذلك للناخبين أهالي دائرته الكرام الذين منحوه أصواتهم في الجولة الاولى.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

