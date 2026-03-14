شهيد فلسطيني وإصابتان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخران بالرصاص الحي وآخر بالاعتداء بالضرب، جراء هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- استشهاد الشاب أمير معتصم محمود عودة (28 عاما) برصاص مستوطنين في قصرة.

بدورها، ذكرت مصادر طبية، أن الشاب عودة استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر، فيما أصيب اثنان آخران بالرصاص الحي بالركبة والفخذ، كما تعرض والد الشهيد للاعتداء بالضرب، خلال هجوم المستوطنين على البلدة.

وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة لـ"وفا"، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا منطقة الكرك غرب البلدة وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل والشبان؛ ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي والضرب، وجرى نقلهم لمركز الجزائر الطبي في البلدة لتلقي العلاج.

ولاحقا جرى نقل الشاب أمير وإصابة أخرى لمستشفى رفيديا الحكومي حيث أُجري له إنعاش وقلب ورئتين، وأعلن عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب عودة، يرتفع عدد الشهداء برصاص واعتداءات المستوطنين منذ مطلع الشهر الجاري إلى 7 شهداء، حيث نفذ المستوطنون أكثر من 192 اعتداء خلال أسبوعي الحرب والتوتر الإقليمي السائد، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وذكرت الهيئة، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستعمرين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 8 شهداء، فيما ارتفع العدد منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44 شهيدًا، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.