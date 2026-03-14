قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالبصمة وبتغني.. علبة كعك سعرها 39 ألف جنيه| تفاصيل
تجدد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني
مؤشرات على حرب طويلة .. ترامب يرفض جهود بدء محادثات وقف إطلاق النار مع إيران
حقيقة تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس .. ماذا أعلنت التعليم؟
وزارة الدفاع الكويتية: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية
وزير خارجية إيران: سنرد بالمثل على أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية
بث مباشر.. صلاتا العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 25 رمضان
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
شهيد فلسطيني وإصابتان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
بحارة عالقون قرب إيران.. تهديدات مضيق هرمز وصعوبة البقاء آمنين بين الصواريخ والطائرات
لو عاوز فلوس جديدة للعيدية.. كيف تحصل عليها قبل العيد؟
اغتيال رفيع المستوى.. إسرائيل: تصفية ضابطين بارزين في الاستخبارات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شهيد فلسطيني وإصابتان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

أ ش أ

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخران بالرصاص الحي وآخر بالاعتداء بالضرب، جراء هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- استشهاد الشاب أمير معتصم محمود عودة (28 عاما) برصاص مستوطنين في قصرة.

بدورها، ذكرت مصادر طبية، أن الشاب عودة استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر، فيما أصيب اثنان آخران بالرصاص الحي بالركبة والفخذ، كما تعرض والد الشهيد للاعتداء بالضرب، خلال هجوم المستوطنين على البلدة.

وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة لـ"وفا"، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا منطقة الكرك غرب البلدة وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل والشبان؛ ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي والضرب، وجرى نقلهم لمركز الجزائر الطبي في البلدة لتلقي العلاج.

ولاحقا جرى نقل الشاب أمير وإصابة أخرى لمستشفى رفيديا الحكومي حيث أُجري له إنعاش وقلب ورئتين، وأعلن عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب عودة، يرتفع عدد الشهداء برصاص واعتداءات المستوطنين منذ مطلع الشهر الجاري إلى 7 شهداء، حيث نفذ المستوطنون أكثر من 192 اعتداء خلال أسبوعي الحرب والتوتر الإقليمي السائد، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وذكرت الهيئة، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستعمرين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 8 شهداء، فيما ارتفع العدد منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44 شهيدًا، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

شهداء فلسطين استشهد شاب فلسطيني هجوم للمستوطنين المستوطنين نابلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

