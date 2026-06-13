بالعملات أجنبية.. مقترح برلماني بتوفير شقق إسكان اجتماعي للمصريين في الخارج

تقدم النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، باقتراح لتخصيص جزء من وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن المبادرة يمكن أن تسهم في جذب المزيد من التحويلات بالعملة الأجنبية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح “ مأمون” أن توفير وحدات سكنية مناسبة للمصريين بالخارج يمثل حافزًا قويًا للاستثمار والادخار داخل الوطن، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من أبناء الجاليات المصرية على تملك عقارات داخل مصر.

ويأتي المقترح في إطار البحث عن آليات جديدة لتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني .