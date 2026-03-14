لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

حذرت هيئة الأرصاد اليوم من عاصفة ترابية، وبسبب الطقس السيء، والعواصف الترابية العنيفة والرياح الشديدة المحملة بالرمال والأتربة، والتي قد تسبب اعراض مزعجة لمرضى الحساسية.

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

ويعاني بعض الاشخاص من نوبات الحساسية المفاجئة التي قد تظهر في صورة عطس متكرر أو احتقان أو حكة أو حتى صعوبة في التنفس، وفقا لما نشر في موقع “WebMed”.

وهناك طرقًا بسيطة ومجربة يمكن أن تساعد في تقليل التعرض لمسببات الحساسية وتجنب الأعراض المزعجة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية موسمية أو مزمنة.

ما هي نوبة الحساسية؟

وتحدث الحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مبالغ فيه مع التعرض للغبار والأتربة.

وتتراوح أعراض الحساسية بين طفح جلدي، تهيج العين، احتقان الأنف، الحكة، وصعوبة التنفس.

وفي بعض الحالات النادرة قد تحدث حالة خطيرة تعرف باسم الحساسية المفرطة (Anaphylaxis)، وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

طرق تجنب نوبات الحساسية خلال العاصفة الترابية

وتعتبر الأتربة من أشهر مسببات الحساسية، خاصة مع التقلبات الجوية، ويمكن لبعض النصائح البسيكة ان تجنب مرضى الحاسية من حدوث المضاعفات، وتشمل :

ـ تجنب الخروج وقت العاصفة

ـ غلق النوافذ عند بدء العاصفة

ـ استخدام التكييف في التهوية بدلا من فتح الشباشبيك

ـ عدم نشر الملابس خارج المنزل

ـ الاستحمام وتغيير الملابس بعد العودة من الخارج

ـ ارتداء كمامة عند الخروج