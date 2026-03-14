حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

توفي أم لا؟ حسم الإعلامي عمر الحنبلي الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الشيخ محمد حسان، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح الحنبلي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن الشيخ يتمتع بحالة صحية جيدة، وأنه ما زال على قيد الحياة.

كما دعا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على بعض الصفحات التي تسعى إلى جذب المتابعين بنشر أخبار غير دقيقة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول أنباء عن وفاة الشيخ محمد حسان، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين قبل أن يتم نفي الخبر رسميًا.

