لو عاوز فلوس جديدة للعيدية.. كيف تحصل عليها قبل العيد؟

مع اقتراب حلول عيد الفطر لعام 2026، يزداد إقبال المواطنين على فروع البنوك للحصول على النقود الجديدة من فئات العملات الورقية الصغيرة، وذلك لاستخدامها في توزيع العيدية التي تعد من أبرز العادات المرتبطة بالعيد وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال.

وتستعد البنوك في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الفلوس الجديدة خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، حيث تشهد الفروع عادة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحصول على أوراق نقدية جديدة لتقديمها للأهل والأقارب.







مواعيد عمل البنوك قبل عيد الفطر

تواصل البنوك العاملة في مصر استقبال العملاء غدًا الأحد وفق المواعيد الرسمية، حيث يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا.

وخلال هذه الفترة يبدأ توافد المواطنين على الفروع المختلفة للحصول على الفلوس الجديدة قبل العيد، خاصة مع قلة أيام العمل المتبقية قبل إجازة عيد الفطر المتوقع أن يبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

خطوات الحصول على الفلوس الجديدة

يمكن للمواطنين الحصول على النقود الجديدة بسهولة من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، تساعد في تقليل الزحام وتسريع عملية الحصول على الفئات المطلوبة.



أولًا: حجز دور مسبق عبر الموقع الإلكتروني

يفضل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه وحجز دور مسبق في أقرب فرع، وذلك لتجنب الازدحام داخل الفروع خاصة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

ثانيًا: التوجه إلى الفرع قبل الموعد المحدد

بعد حجز الدور، يجب التوجه إلى الفرع في الوقت المحدد أو قبله بقليل لضمان إنهاء الإجراءات بسرعة والحصول على الفئات الجديدة.

ثالثًا: طلب الفئات الورقية الجديدة

تتيح البنوك عادة الفئات الأكثر استخدامًا في العيدية، والتي تشمل:

5 جنيهات

10 جنيهات

20 جنيهًا

50 جنيهًا

وغالبًا ما تكون هذه العملات في صورة بنكنوت جديد يتم توفيره خصيصًا قبل الأعياد.



طرح كميات إضافية من النقود الجديدة

يعمل البنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك المختلفة على توفير كميات إضافية من العملات الورقية الجديدة قبل الأعياد، وذلك لمواجهة الطلب المرتفع من المواطنين.

كما يتم توفير كميات كبيرة من الفئات الصغيرة مثل 5 و10 و20 جنيهًا داخل مقار الخزانة النقدية في القاهرة والمحافظات، لضمان توفرها بسهولة داخل الفروع البنكية.

توفير الفكة لتسهيل التعاملات

لا يقتصر الأمر على العملات الورقية فقط، بل يتم أيضًا طرح كميات كبيرة من العملات المعدنية المعروفة باسم "الفكة" في الأسواق.

ويأتي ذلك بهدف تيسير عمليات البيع والشراء خلال أيام العيد، خاصة في الأسواق والمحال التجارية ومواقف السيارات، حيث يزداد الطلب على الفئات الصغيرة خلال هذه الفترة.

إقبال كبير قبل العيد

تشهد فروع البنوك عادة زحامًا ملحوظًا في الأيام التي تسبق عيد الفطر، بسبب حرص الكثير من المواطنين على الحصول على النقود الجديدة لتوزيعها كعيدية.

وتعد العيدية من العادات الاجتماعية الراسخة في المجتمع المصري، حيث يحرص الكبار على تقديمها للأطفال والأقارب كنوع من الاحتفال بالعيد وإدخال البهجة على الجميع.

ولهذا السبب تسعى البنوك سنويًا إلى توفير كميات كافية من الفئات النقدية الجديدة قبل العيد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتجنب حدوث أي نقص في السيولة أو ازدحام شديد داخل الفروع.



موعد عيد الفطر 2026

يتزايد البحث عن موعد عيد الفطر 2026 ، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان الحالي سيكون 29 يوما.

كما يزيد البحث عن توقيت صلاة العيد وهل ستكون الجمعة 20 مارس أم السبت 21 مارس، ، حيث يفصل المصريين عن قدوم العيد نحو 5 أيام ، حيث يمر شهر رمضان المبارك بسرعة، لتصبح لحظات الفرح والاحتفال بعده على الأبواب.

يأتي عيد الفطر 1447 هجريًا استكمالًا للبهجة بعد شهر من الصيام والتأمل والتقرب إلى الله، ليجمع العائلات والأحباء في جو من الاحتفالات والصلات الاجتماعية، مع استعدادات مبكرة لدى الجميع لاستقبال أيام الفرح والمناسبات العائلية.





موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

أوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر في القاهرة ستقام في تمام الساعة 6:24 صباحا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع وجود فروق زمنية بسيطة في باقي المحافظات وفقا للموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن يتم إعلان التوقيتات الرسمية النهائية قبل حلول العيد مباشرة.



النهاردة كام رمضان 2026؟

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ شهر رمضان 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر. وبناءً عليه، يوافق اليوم السبت 14 مارس 2026/ 24 رمضان 1447 هجريًا.

كم باقى على عيد الفطر 2026؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، فإن يوم الخميس 19 مارس 2026 سيكون آخر أيام رمضان، ويحل يوم الجمعة 20 مارس 2026 كأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا في مصر.

وباحتساب المدة من السبت 14 مارس 2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، يتبقى نحو 5 أيام فقط على حلول العيد.

