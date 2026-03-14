قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الإمارات.. القبض على 10 أشخاص لنشر مقاطع مضللة على التواصل الاجتماعي
الهجوم على السفارة الأمريكية بـ بغداد تسبب في تدمير منظومة الدفاع الجوي
بصاروخ .. استهداف مهبط للطائرات داخل السفارة الأمريكية في بغداد
الأرصاد الجوية: تحسن نسبي في الرؤية بأسيوط وأمطار متوقعة بعدة مناطق
السيطرة على حريق نشب بمقطورة محملة بالقطن جنوب بورسعيد
ترامب : إيران منيت بهزيمة ساحقة وترغب في إبرام اتفاق
قبل دقائق من صلاة التهجد..وفاة شاب أثناء الوضوء فى مسجد بنجع حمادى
ريم سامي لـ صدى البلد: شخصية همت بمسلسل علي كلاي شريرة بسبب ضعفها |فيديو
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. اعرف هتصلي إمتى؟
نظر جلسة محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر في ملهى ليلي.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة عيد الفطر 2026
مع اقتراب نهاية العشر الأواخر من رمضان يبحث عدد كبير من الناس عن موعد عيد الفطر 2026 في مصر، وموعد صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات، حيث يعد العيد من أعظم المناسبات الإسلامية التي ينتظرها المسلمون بعد شهر كامل من الصيام والعبادة. ويحرص كثيرون على معرفة توقيت صلاة عيد الفطر 2026 وموعد إعلان غرة شهر شوال وفقًا للحسابات الفلكية والرؤية الشرعية لهلال الشهر الجديد.

ونعرض في السطور التالية موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر وتوقيت صلاة عيد الفطر وفق التقديرات الفلكية، إضافة إلى أهم المعلومات المتعلقة بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة

موعد أول أيام عيد الفطر 2026

تشهد الأيام الأخيرة من رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد عيد الفطر في مصر و موعد صلاة العيد، من أجل الاستعداد لأداء الصلاة في الساحات والمساجد الكبرى، والاحتفال بهذه المناسبة المباركة التي تجمع بين الفرحة وصلة الرحم وتبادل التهاني بين المسلمين.

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر 2026 .

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في مصر

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 يختلف بحسب كل محافظة وأخرى وذلك وفقا لاختلاف التوقيت المحلي بين المدن، ويأتي المواعيد المتوقعة للصلاة في عدد من المحافظات:

  • توقيت صلاة العيد في القاهرة ستكون في تمام الساعة : 6:24 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في الجيزة: 6:25 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في الإسكندرية: 6:29 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:20 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في السويس: 6:19 صباحًا
  • صلاة العيد في بورسعيد: 6:20 صباحًا
  • الزقازيق: 6:23 صباحًا
  • المنصورة: 6:23 صباحًا
  • أسيوط: 6:24 صباحًا
  • المنيا: 6:26 صباحًا
  • بني سويف: 6:25 صباحًا
  • الفيوم: 6:26 صباحًا
  • أسوان: 6:18 صباحًا
  • العريش: 6:14 صباحًا

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ؟

كيفية صلاة عيد الفطر أنه من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

كيفية صلاة عيد الفطر فإنه ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

حكم صلاة عيد الفطر

ورد أن صلاة عيد الفطر شعيرة من شعائر الله التي اختص بها المسلمين، جعل ثوابها داخلاً في عموم الأجر المُترتّب على سائر الأعمال الصالحة، والطاعات، وتقع صلاة عيد الفطر بعد صيام شهر ذو فضل كبير؛ فهي تُؤدّى في اليوم الأول من شوال بعد صيام رمضان.

كما أن صلاة عيد الفطر من الصلوات التي يجتمع فيها جميع المسلمين، ليكبروا الله على ما هداهم من فضله بعد انتهاء ركن الصيام في رمضان، ومن فضل صلاة عيد الفطر
التي يصليها المسلمين بعد شروق الشمس في أول أيام شوال، أنها تطهير لنفس المسلم ويشعر بالاطمئنان والبهجة والسعادة في يوم العيد وأنه انتهى من فرائض الله بفضله ونعمته.

وجاء أن صلاة عيد الفطر لها ثواب عظيم وأجر كبير وهذا يدل على حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين على حضورها سواء من الرجال أو النساء أو كبار السن والأطفال، كما أنها شكر لنعمة الله على الإيمان والإسلام وعلى توفيق العباد المؤمنين لإنهاء فريضة الله تعالى على خير.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاتي العيد والجمعة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلّف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»، موضحة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يحس الناس عليها وأمر الرجال والنساء حتى الحُيَّض منهن أن يخرجوا لها، فهي تمثل فرح وسعادة للمسلمين احتفالا بالعيد، قال تعالى «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

موعد صلاة عيد الفطر 2026 صلاة عيد الفطر 2026 عيد الفطر 2026 صلاة عيد الفطر عيد الفطر موعد أول أيام عيد الفطر 2026 أول أيام عيد الفطر 2026 موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر توقيت صلاة عيد الفطر شهر رمضان رمضان حكم صلاة عيد الفطر توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في مصر

