نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية لـ عيد الفطر

قررت نقابة المحامين صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمحامين أصحاب المعاشات .

أصدر نقيب المحامين، الدكتور عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، بواقع خمسمائة جنيه.

وجاء نص قرار نقيب المحامين كالآتي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة1983 والمعدل بالقانون 147لسنة2019.

يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لجميع المستحـقين للمعاشات ، بواقع (خمسمائة جنيهاً ) ،على أن يكون صرف المنحة يوم الاثنين الموافق 16/3/2026.