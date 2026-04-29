حوادث

مُحاكمة المتهم بقتـ.ـل صديقه مهندس الإسكندرية.. غدًا

تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق الصيرفي وشريف جبر وعمر سليم وأمانة سر أحمد يوسف حجاج، غدًا الخميس 30 إبريل 2026، محاكمة المتهم بقتل زميله "ع.ا".


تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.


وتبين من التحقيقات أن المتهم "ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه "عبدالله .ا.ال" وأنه نشب خلاف بينهما، لقيام المتهم بالتعدي على زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه، لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه، على إثر ذلك قرر الانتقام منه ففكر فى التخلص منه من المجني عليه، فهداه شيطانه إلى قتله، فعقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد العدة اللازمة، فاستأجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفي بالإضافة إلى شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة.


حاول المتهم مقابلة المجني عليه بسكنه إلا أن المجني عليه رفض فقرر مقابلته بأحد المقاهي المجاورة بسكنه لإيهامه بانتهاء الخلاف فيما بينهما، بغرض معرفة مكان ومواعيد انتهاء عمل المجني عليه، ويوم الواقعة قرر تنفيذ مخططه الإجرامي، واستقل السيارة خاصه، وانتظره حتى خروجه من توكيل السيارات الذي يعمل به، وأطلق صوبه سيلا من الطلقات النارية، بمختلف أنحاء جسده قاصدًا إزهاق روحه حتى توقف السلاح عن الإطلاق، وما أن سقط المجني عليه أرضا حتى انقض عليه مستكملا تعديه عليه بعدة ضربات بمؤخرة السلاح الناري بمنطقة الرأس للتأكد من وفاته وفر هاربا حتى تم ضبطه والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتحرر محضر وبالعرض علي جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

