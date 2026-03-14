الصحة تنشر 25 عيادة متنقلة في الحدائق والمنتزهات والميادين العامة خلال أيام عيد الفطر

أكدت وزارة الصحة والسكان تكثيف تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة في الميادين والحدائق والمنتزهات العامة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم رعاية صحية متكاملة ومجانية للمواطنين أثناء فترة الاحتفالات، في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة وصحة الجميع في أماكن التجمعات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادات المتنقلة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية، تشمل الكشف الطبي العام، وخدمات الطوارئ الأولية، وخدمة «افحص واطمن» للكشف المبكر ومتابعة حالات الضغط والسكر، وصرف الأدوية اللازمة فورًا للمرضى، بالإضافة إلى تقييم الحالات وتحديد احتياجها للإحالة إلى المستشفيات في حال تطلب الأمر تدخلًا طبيًا متقدمًا.

وقال إن ان هذه الخدمات ستستمر خلال اليومين الثاني والثالث من أيام العيد، في الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن التنزه والتجمعات.

نشر 25 عيادة متنقلة في مواقع استراتيجية

من جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي، المدير العام لإدارة القوافل الطبية، إلى نشر 25 عيادة متنقلة في مواقع استراتيجية وحيوية تغطي مختلف المحافظات، ومن أبرزها محطة مصر وحديقة الأزهر بالقاهرة، وحديقة زد بارك بالجيزة، ومنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية، والساحة الشعبية ونادي أبي صقل بضاحية السلام بشمال سيناء، إلى جانب كورنيش النيل في أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف، والميادين الكبرى في الغربية والقليوبية والمنوفية ودمياط والبحيرة وقنا وكفر الشيخ وأسيوط والوادي الجديد ومطروح والإسماعيلية والبحر الأحمر وسوهاج.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين خلال المناسبات والأعياد، من خلال توفير رعاية طبية سريعة وآمنة ومجانية في أماكن التجمعات، لضمان قضاء الجميع أيام العيد بصحة جيدة وراحة بال، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية لاستقبال أي حالات طارئة.