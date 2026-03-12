قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
أخبار البلد

وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل

عبدالصمد ماهر

ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والمجتمع المدني، ودورها الحاسم في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

 ونقل الوزير تقدير رئيس الوزراء العميق للدور الإنساني والوطني البارز الذي تقوم به مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، معتبراً إياها نموذجاً ملهماً للعمل الخيري والطبي المتقدم.

أبرز النماذج المضيئة في مصر

‎وأوضح الوزير أن المؤسسة باتت من أبرز النماذج المضيئة في مصر والمنطقة، حيث يمثل مركز أسوان للقلب صرحاً عالمياً يجمع بين التميز الطبي والبحث العلمي، وقد منح الأمل والحياة لآلاف الأطفال والمرضى من خلال خدمات علاجية وبحثية متطورة مجانية. 

وشدد على أن هذه الإنجازات تعكس قوة التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وهي ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى كل محتاج في ربوع الجمهورية.

‎وأكد حرص الدولة المصرية على تعزيز هذا التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة لتحقيق أعلى درجات التكامل في خدمة المواطن، مشيراً إلى أن جهود الدكتور مجدي يعقوب لا يختلف عليها أحد، فهو يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل، ومثالاً يُحتذى به محلياً وعالمياً في التفاني والعطاء الإنساني.

‎واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الرؤية الثاقبة للسير مجدي يعقوب، مع تكاتف الشركاء، أثمرت عن إنشاء المركز العالمي لأبحاث القلب بالقاهرة، والمقرر افتتاحه قريباً، ليكون إضافة نوعية قوية تدعم المنظومة الصحية الوطنية.

‎من جانبه، عبر السير مجدي يعقوب عن شكره العميق لرئيس الوزراء ووزير الصحة، مؤكداً أن الإنجازات تحققت بفضل الإيمان المشترك بحق كل إنسان في الحياة والعلاج بغض النظر عن القدرة المادية. 

وأوضح أن رسالة المؤسسة تتجاوز العلاج الطبي إلى بناء مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة عبر أحدث ما توصل إليه العلم، معبراً عن شغفه لافتتاح مركز القاهرة الجديد كصرح ينبض بالشفاء وشاهداً على قدرة المصريين حين تتضافر جهود المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة الناجحة.

