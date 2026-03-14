إندرايف سفر تقدم حلولا عملية وموفرة للعائلات المصرية خلال عطلة عيد الفطر

تزامنًا مع الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، حيث بدأ العديد من المسافرين في البحث عن خيارات نقل أكثر توفيرًا، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الفطر، التي تشهد حركة سفر مكثفة بين المحافظات في مصر، حيث تتجه العائلات لزيارة الأقارب أو قضاء عطلة قصيرة خارج المدن.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أصبحت الحاجة إلى حلول سفر منخفضة التكلفة أكثر إلحاحًا وتبرز هنا خدمات التنقل الذكي التي توفرها منصة إندرايف كبديل عملي وفعال، إذ تتيح للمسافرين التنقل بين المدن بسهولة أكبر، مع توفير الوقت والجهد، إلى جانب تقديم تجربة نقل مريحة ومرنة تناسب احتياجات المستخدمين.

ومن بين الحلول التي تقدمها منصة إندرايف خدمة اندرايف.سفر، والتي توفر تجربة سفر مريحة ومرنة بين المدن. وتتيح الخدمة للمستخدمين حجز رحلة خاصة سواء بشكل فردي أو برفقة العائلة والأصدقاء. كما توفر ميزة مهمة تتمثل في إمكانية التفاوض المباشر بين الراكب والسائق على سعر الرحلة، ما يمنح المستخدمين فرصة اختيار السعر المناسب لميزانيتهم.

فعلى سبيل المثال، يمكن لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد السفر من القاهرة إلى وجهات ساحلية مثل الإسكندرية أو العين السخنة بتكلفة تتراوح بين 1050 - 1550 جنيه. وبذلك قد تتراوح تكلفة الرحلة للفرد الواحد بين 300 و375 جنيهًا تقريبًا. وبالمقارنة مع السفر بالحافلات، حيث قد يتجاوز سعر التذكرة الواحدة 500 جنيه اضافة الى مصاريف التنقل من وإلى محطات الحافلات. كما يوفّر المسافرون وقتهم بتجنّب الذهاب إلى محطات الحافلات والالتزام بمواعيد الانطلاق الثابتة، إذ يقوم السائقون باستلام الركاب مباشرة من موقعهم والتوجه بهم إلى وجهتهم وفق تفاصيل الرحلة المتفق عليها.

وتظل السلامة والأمان من أولويات خدمة اندرايف.سفر ، حيث يتم تسجيل جميع السائقين على المنصة مع التحقق من مستنداتهم، بما يساهم في توفير تجربة سفر أكثر موثوقية للمستخدمين.

ومع استمرار العديد من الأسر المصرية في التعامل مع الضغوط المالية، تبرز خدمات التنقل الذكي مثل إندرايف.سفر كحلول عملية تلبي احتياجات السفر. فمن خلال تقديم تكاليف تنقل أقل ومرونة أكبر في التخطيط للرحلات، تساهم هذه الخدمات في مساعدة العائلات على إدارة ميزانيات السفر بكفاءة أكبر، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر بمزيد من السهولة والراحة.

يذكر أن إندرايف هي منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية. وقد تم تنزيل تطبيق إندرايف أكثر من 400 مليون مرة، وتم تصنيفه ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلًا في العالم للسنة الرابعة على التوالي. وإلى جانب خدمات النقل التشاركي، توفر إندرايف مجموعة متنامية من الخدمات تشمل النقل بين المدن، خدمات التوصيل، الخدمات المالية، وتوصيل المواد الغذائية. وفي عام 2023، أطلقت الشركة ذراعها الاستثماري New Ventures المتخصص في رأس المال الجريء وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وتعمل إندرايف في 1,065 مدينة عبر 48 دولة، انطلاقًا من رسالتها الرامية إلى مواجهة الظلم وتعزيز العدالة. وتسعى الشركة إلى إحداث أثر إيجابي في حياة مليار شخص بحلول عام 2030، سواء من خلال نموذج أعمالها القائم على التسعير العادل أو عبر برامجها ذات الأثر الاجتماعي.