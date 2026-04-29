القمة 132.. حكم ألماني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن الاستقرار على الحكم الألماني روبرت شرودر لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في قمة الدوري الممتاز، في مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وأضافت المصادر أن الاتحاد أنهى بشكل شبه نهائي الاتفاق على إسناد اللقاء لشرودر، على أن يتم الإعلان الرسمي عن طاقم التحكيم خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالمباراة.

ويعد روبرت شرودر من الأسماء البارزة في التحكيم الألماني، وسبق له إدارة العديد من المباريات الكبرى في البطولات الأوروبية، ما عزز من فرص اختياره لإدارة القمة المنتظرة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وكان الأهلي منح الزمالك نفس عدد الدعوات في مباراة الدور الأول لمسابقة الدوري، والتي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.