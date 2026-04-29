اتحاد جدة يهزم التعاون 2-0 في الدوري السعودي

حقق الإتحاد فوزاً مستحقاً على التعاون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد نادي التعاون في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأفتتح الإتحاد التهديف في الدقيقة 19، عن طريق حسام عوار.

وأضاف الإتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 52، عن طريق يوسف النصيري.

وبهذه النتيجة يقفز الإتحاد إلى المركز السادس برصيد 48 نقطة، وتجمد التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.