بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

تصدرت العاصفة الترابية في مصر محركات البحث، حيث تسارعت التساؤلات حول موعد انتهاء العاصفة الترابية اليوم، السبت 14 مارس 2026، في مصر، وذلك بعد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في أجزاء واسعة من البلاد.

استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك”، منذ قليل، عن أن معظم أنحاء الجمهورية تشهد اليوم نشاطًا قويًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في عدة مناطق، وتشمل هذه الظواهر مناطق بشمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، وسيناء، وخليج السويس.

وأوضحت الهيئة أن مدينة أسوان بدأت أيضًا بالتأثر بنشاط الرياح والرمال المثارة، ومن المتوقع أن يتفاقم تدهور الرؤية الأفقية مع تقدم ساعات اليوم، ما يستلزم توخي الحذر أثناء التنقلات والخروج من المنزل.



متى تنتهي العاصفة الترابية اليوم السبت 14 مارس 2026؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن العاصفة الترابية ستبدأ في التراجع تدريجيًا، ليعود تحسن مستوى الرؤية الأفقية في معظم المناطق بحلول نهاية اليوم، كما أعلنت أنها من المتوقع أن تستمر على السواحل غدًا.

وجاء توضيح الهيئة العامة للأرصاد الجوية في ردودها على المواطنين.

ماذا عن حالة الطقس اليوم؟

يستمر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، السبت 14 مارس 2026، ولعدة أيام، حيث تتكون سحب رعدية على بعض المناطق مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة والصحراوية، ويشعر المواطنون بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات هطول الأمطار، مع احتمالية تأثير هذه الأحوال على حركة المرور والنشاطات الخارجية.

نصائح السلامة أثناء العاصفة الترابية

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من نصائح السلامة، للحفاظ على صحة الأفراد وسلامتهم أثناء التنقل والخروج من المنزل، خلال العاصفة الترابية التي تشهدها مصر اليوم.

وتزداد المخاطر على الأشخاص والمركبات في المناطق المتأثرة بالرياح والأتربة، لذلك وجهت الأرصاد النصائح التالية:

- تجنب الوقوف قرب المباني المتهالكة، أو اللوحات الإعلانية، أو الأشجار، وأعمدة الإنارة لتفادي أي مخاطر محتملة.

- على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أو تغطية الأنف والفم عند الخروج.



- القيادة بحذر شديد على الطرق بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وزيادة الأتربة والغبار.