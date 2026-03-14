سقوط أشجار ومصابين وحريق منزل .. حصيلة الساعات الأولى من العاصفة الترابية بأسيوط

ضربت عاصفة ترابية شديدة محافظة أسيوط، اليوم السبت، حيث سيطرت الرمال والأتربة على الأجواء مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية في الطرق الصحراوية وسط تحذيرات للأهالي أثناء السير في الشوارع ، وذلك تزامنًا مع التقلبات الجوية ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة التي تشهدها بعض المحافظات.

وفي ذات السياق، أصيب 4 أشخاص، إثر سقوط شجرة على منزل قديم مكون من طابقين مبني من الطوب اللبن بعزبة حماده بقرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط شجرة على منزل وتسببت في انهيار أجزاء من المنزل ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم استخراج المصابين من أسفل الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبيّن أن المصابين هم: كريمة. ش. ف. ع. 24 عامًا، ومكة إ. س. 4 سنوات، وإسلام س. م. أ. 28 عامًا، وتمارا إ. س. عامان، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق نشب أعلى أسطح منازلين بقرية نجع عبد الرسول، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. وبالفحص تبين اندلاع الحريق أعلى أسطح 3 منازل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة .