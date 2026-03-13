قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
مرموش مرشح لقيادة السيتي أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي
المصري البورسعيدي يسعي لمواصلة مشواره القاري أمام شباب بوزداد
لاريجاني يرد على وزير الحرب الأمريكي: قيادتنا بين الناس وأنتم في جزيرة إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول: عرض النتائج الأولية للمسح السيزمي لمنطقة غرب أسيوط بمؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس

وزير البترول في الجمعية العمومية
وزير البترول في الجمعية العمومية
أمل مجدى

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للعام المالي 2026 / 2027، وذلك خلال الجمعية العامة العادية للشركة، التي شارك فيها المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، إلى جانب قيادات الوزارة وشركة جنوب الوادي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن مناطق امتياز شركة جنوب الوادي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لشركات البحث والاستكشاف العالمية، مشيرًا إلى أنه جار العمل حاليًا على استكمال أعمال المسح السيزمي ثنائي الأبعاد في مناطق غرب النيل وجنوب الصحراء الغربية، بالإضافة إلى طرح أربع مناطق واعدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في البحر الأحمر، لجذب المستثمرين من خلال مزايدة عالمية أعلنتها الشركة في نوفمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن إبداء عدد من الشركات العالمية رغبتها في الاستثمار في المناطق الأربع بالبحر الأحمر يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع البترول المصري، خاصة في ظل التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية بشكل دوري، بما يعزز ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد نتائج المسح السيزمي بالمناطق البكر في غرب النيل وجنوب الصحراء الغربية، مشيدًا  بإنجاز الشركة أعمال المسح بالمنطقة (B) غرب أسيوط على مساحة تقارب 15 ألف كيلومتر مربع، تمهيدًا لعرضها وتسويقها أمام الشركات العالمية المشاركة في مؤتمر EGYPES 2026، بما يتيح للمستثمرين التعرف بشكل مباشر على الفرص الاستكشافية الواعدة في قطاع البترول المصري.

ومن جانبه، استعرض المهندس أشرف بهاء، رئيس الشركة، ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026 / 2027، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات تتجاوز 4 مليارات جنيه، إلى جانب تحقيق صافي أرباح يتخطى مليار جنيه.

وأكد المهندس أشرف بهاء، أن شركة جنوب الوادي تنفذ أعمالها وفق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى خلق فرص استثمارية واعدة، بما يسهم في تحفيز الشركاء الحاليين وجذب مستثمرين جدد.

وأوضح أنه تم التنسيق مع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لعرض الفرص الاستثمارية، حيث تم طرح 16 فرصة، فيما بلغ عدد الاتفاقيات السارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما 8 اتفاقيات على مساحة 37 ألف كيلومتر مربع، مع التخطيط لحفر 5 آبار استكشافية بتكلفة تقدر بنحو 33 مليون دولار.

وفي إطار فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات، أشار رئيس الشركة إلى الإعلان في نوفمبر 2025 عن المزايدة العالمية للبحر الأحمر، والمخطط إغلاقها مايو المقبل، وتشمل 4 قطاعات بإجمالي مساحة 23,450 كيلومترًا مربعًا. ويتم الترويج لهذه المناطق من خلال المؤتمرات الدولية وورش العمل المتخصصة، إلى جانب تنظيم رحلات جيولوجية للمستثمرين للتعريف بالإمكانات الاستكشافية المتاحة.

كما أشار إلى أهمية مشروع المسح السيزمي ثنائي الأبعاد الجاري تنفيذه، والذي يتضمن أعمال تجميع ومعالجة البيانات للمناطق البكر في غرب النيل وجنوب الصحراء الغربية على مساحة تقارب 100 ألف كيلومتر مربع وبأطوال تزيد على 5 آلاف كيلومتر طولي، تمهيدًا لوضع هذه المناطق على خريطة الاستثمار البترولي لأول مرة، بما يعزز خلق فرص استثمارية جديدة ويفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين.

وأضاف أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال تجميع بيانات المسح السيزمي في المنطقة (B) غرب أسيوط، حيث بدأت أعمال معالجة البيانات، ومن المخطط الحصول على بعض المؤشرات الأولية المهمة خلال مارس الجاري، فيما يجري الإعداد لتنفيذ أعمال المسح في منطقة الداخلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد