أخبار البلد

للمرة الثانية.. وزير البترول يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

المهندس كريم بدوي وزير البترول
المهندس كريم بدوي وزير البترول
الديب أبوعلي

حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الإدلاء بصوته في المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2026، بلجان نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة الدولي، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

المهندس كريم بدوي، وزير البترول (منذ يوليو 2024)، خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وهو مقيد بجداول شعبة الهندسية الميكانيكية بنقابة المهندسين.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، والتي تتضمن إجراء جولة الإعادة النهائية على منصب نقيب عام المهندسين بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية خلال 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة. 

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات 383 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري.

ومن المقرر أن يتوقف التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (12:00 - 1:00)، على أن يظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات قد شهدت منافسة بين 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، حيث حصل هاني ضاحي على 8178 صوتًا، بينما حصل محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، محققين أعلى الأصوات، ليتأهلا إلى جولة الإعادة بعد عدم تمكن ضاحي من تحقيق نسبة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة اللازمة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، في دعوتها لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في التصويت، أن الانتخابات تُجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، وذلك وسط أجواء تنافسية كبيرة. 

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية انتخابات المهندسين نقيب المهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

