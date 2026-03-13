قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
برلمان

بندوة حماة الوطن : تحذيرات من إيقاف إنتاج النفط بدول الخليج نتاج الحرب القائمة.. واحتمالات بزيادة برميل البترول بنسبة ١٠٠٪؜

ندوة بحماة الوطن
ندوة بحماة الوطن

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ندوة تثقيفية حول الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وتداعياته على المحيط الإقليمي والداخل المصري، وذلك بحضور النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وذلك في إطار الدور السياسي التشاركي للهيئتين في الندوات التثقيفية .

وقال  العميد الدكتور طارق العكاري، عضو مجلس الشيوخ و أمين الأمانة المركزية للشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن والذي أدار الندوة،  إن مصر منذ  2011 دخلت في نفق مظلم فترة حكم جماعة الاخوام الارهابية وبفضل ربنا و القائد الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي خرجت سالمة ومنذ ذلك الحين سقطت جمهوريات عربية مثل" اليمن و ليبيا و السودان و سوريا "و غيرهم واستكملنا حربنا ضد الإرهاب لنقف الان على أرض آمنة محفوظة.

وتابع العكاري :" منذ عام  1973 ونحن في حروب غير تقليدية مؤامرات و تحالفات عينها على منطقة الشرق الأوسط ،، الجديد إننا في مستوى مختلف من الحروب الإقليمية بالوكالة وحروب أهلية داخل دول جوار و تنظيمات مسلحة فجرت دول من الداخل بتمويل من دول أخرى لها مشروعات و أهداف توسعية ليسقط 4 مليون شهيد و قتيل منذ 1973 و 40 مليون نازح و لاجئ بإنفاق  12 ترليون دولار تموا بشكل مباشر و غير مباشر إضافة ل 15 حرب و صراع مسلح من أجل 20% من النفط الذي يمر من مضيق هرمز و ١٢٪؜ من التجارة العالمية بتمر من قناة السويس و ٤٨٪؜ من احتياطي النفط العالمي في المنطقة ، وعلينا أن نكون كمصريين فخورين بوطننا الذي ظل شامخا وسط كل هذه التحديات و اللي دايما ترفض قياداته السياسية أية قواعد أجنبية  داخل أراضينا ، ٥٣ سنة محافظين على أرضنا و لا يوجد تنظيمات مسلحة و لا حكومة ظل و لا فتن عرقية او طائفية".

وخلال الندوة أكد الخبراء أن الحرب  حاليا تمر بالسيناريو الثاني ومفاداها استهداف مصافي النفط ومكامن الطاقة ومحطات التحلية وفي ظل عدم وجود مرور للسفن من مضيق هرمز، فإن  الدول النفطية تعاني من احتمالات امتلاء الخزانات النفطية مما قد يتسبب في إيقاف إنتاج النفط على مستوى الدول النفطية ومن ثم فان إعادة تشغيل الابار ومصافي النفط يتسبب في تكلفة عالية جدا ووقت طويل وهو ما قد يساهم في وصول سعر برميل خام البرنت لأكثر من ١٨٠ دولار بزيادة قدرها ١٠٠٪؜ وهو ما قد يؤدي لشلل في الاقتصاد العالمي الكلي.

كما تحدث الخبراء عن شواهد خفض التصعيد وكذلك شواهد ارتفاع التصعيد وأشاروا خلال الندوة علي تأثير الصراع الحالي على الارتباط الأمني بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

الندوة تطرق خبراءها أيضاً للحديث عن الأهداف الاستراتيجية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل والسياسات الإيرانية في استهداف دول الجوار.  كما أفاد الخبراء بأن المنطقة تشهد مشروعات توسعية لعدة دول بينما تظل مصر في وسط هذه الصراعات الحالية وما قبلها بلد الأمان بفضل القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية القائمة على حفظ الأمن الداخلي.

وشارك في الندوة قيادات حزب حماة الوطن، والتي استضافت كل من اللواء وائل ربيع - مستشار مركز الدراسات الاستراتيچية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيچية و اللواء أح د. إبراهيم عثمان هلال الخبير الاستراتيجي ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا واللواء/محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع -  مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الاسبق واللواء ايمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكرى و الاستراتيچي  اللواء أح/أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، والعميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيچي و الاقتصاد العسكري.

وشهدت الندوة نقاشا موسعاً عن استراتيجيات الحرب ومستقبلها على المنطقة لدول الجوار والداخل المصري، ومستقبل النظام الأيراني على إثرها، وكذلك مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل استخدام مضيق هرمز ضمن وسائل الحرب بالغلق.

جاء ذلك بحضور المستشار فارس سعد، وكيل المجلس، المستشار أحمد الغنام، الأمين العام للمجلس، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اللواء مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، النائب محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، أمين الصندوق، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، والنائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والعميد الدكتور طارق العكاري، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بالحزب و عضو مجلس الشيوخ والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق.

الهيئة البرلمانية حماة الوطن مجلس الشيوخ الصراع الأمريكي الإسرائيلي

