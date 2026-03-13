قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
هبة السيسي: فيلم كتكوت تجربتي الاولى وتعبت نفسيا بسبب حذف نص مشاهد دوري
وظائف خالية.. 1000 فرصة عمل في شركة ليوني مصر لضفائر السيارات
ريفيان تطرح سيارة آر 2 بيرفورمانس بأقل من 60 ألف دولار

مواصفات Rivian R2
مواصفات Rivian R2
كشفت شركة ريفيان الستار عن طرازها الجديد المنتظر "R2"، والذي يمثل الخطوة الأكثر أهمية في تاريخ الشركة للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع بعيدًا عن الفئات الفاخرة باهظة الثمن. 

تأتي السيارة كنسخة مدمجة وأكثر اقتصادية من شقيقتها الكبرى "R1S"، حيث تبدأ رحلة مبيعاتها بفئة "Performance" المزودة بحزمة الإطلاق بسعر رسمي يبلغ 57,990 دولارًا (ما يعادل نحو 2.8 مليون جنيه مصري). 

وتهدف ريفيان من خلال هذا الطراز إلى تقديم الحمض النووي الخاص بها للمغامرة والقدرة على الطرق الوعرة في قالب يناسب المدن والميزانيات المتوسطة.

أداء فائق ومدى سير يصل إلى 555 كم في الشحنة الواحدة

بالرغم من حجمها المدمج، إلا أن "R2" لا تساوم على الأداء؛ حيث توفر السيارة مدى سير متميزًا يصل إلى 345 ميلًا (حوالي 555 كم) في فئاتها العليا. 

وتطرح الشركة خيارات متعددة لمنظومة الدفع تشمل المحرك الواحد (دفع خلفي)، والمحركين (دفع كلي)، بالإضافة إلى نسخة الثلاثة محركات التي تمنح السيارة تسارعًا مذهلًا من الثبات إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثوانٍ فقط. 

وتعتمد السيارة على منصة تقنية جديدة كليًّا تضمن كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وسرعة شحن فائقة؛ مما يجعلها منافسًا شرسًا في سوق الـ SUV الكهربائي العالمي. 

تصميم عملي يقدس "روح المغامرة" وحلول تخزين مبتكرة

تحتفظ "R2" بلغة التصميم الفريدة لـ ريفيان مع إضافة لمسات عملية تجعلها أكثر ملاءمة للحياة اليومية؛ حيث تتميز النوافذ الخلفية والزجاج الخلفي بالقدرة على الفتح بالكامل للسماح بمرور الهواء وحمل الأمتعة الطويلة مثل ألواح التزلج. 

كما تضم المقصورة الداخلية مقاعد قابلة للطي بالكامل (بما في ذلك مقعد السائق والراكب الأمامي) لتوفير مساحة مسطحة تمامًا للنوم أو التخييم داخل السيارة. 

وتشتمل التجهيزات أيضًا على صندوق تخزين أمامي واسع (Frunk) وحلول تخزين ذكية تحت المقاعد؛ مما يعزز من قيمتها كسيارة مخصصة للاستكشاف والرحلات العائلية. 

ريفيان R2 وتحدي السيطرة على الأسواق العالمية في 2026

يمثل طراز "R2" رهان ريفيان الرابح لاستعادة زخم مبيعاتها في عام 2026؛ حيث تستهدف به المشترين الذين يتطلعون لامتلاك سيارة كهربائية تجمع بين التصميم العصري والقدرات التقنية المتقدمة بسعر يقل كثيرًا عن طرازات "R1" التي تتجاوز حاجز الـ 70,000 دولار. 

ومع اقتراب موعد تسليم الدفعات الأولى، تترقب الأسواق مدى قدرة الشركة على تلبية الطلب المرتفع وضمان جودة الإنتاج؛ لتصبح "R2" حجر الزاوية في خطة التوسع الدولي للعلامة التجارية؛ خاصة في الأسواق التي تفضل السيارات متعددة الاستخدامات ذات الحجم المتوسط. 

ريفيان بطارية ريفيان R2 مقارنة ريفيان R2 وتسلا موديل Y أرخص سيارة ريفيان 2026 مواصفات Rivian R2 سعر ريفيان R2 الكهربائية

