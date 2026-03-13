مخاوف أوروبية من تداعيات الحرب على أسعار الطاقة رغم التطمينات الأمريكية

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل عام لديها مسارات واهتمامات كبيرة في متابعة تطورات الحرب، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي كريم حاتم ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن التطمينات التي قدمتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب بشأن حركة الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة لم تبدد بشكل كامل مخاوف العواصم الأوروبية، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا.

وأضاف المنيري أن الواقع الاقتصادي داخل أوروبا يشير إلى مخاوف متزايدة من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن سعر برميل النفط وصل إلى نحو 100 دولار، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى حكومات الاتحاد الأوروبي، ليس بسبب نقص الإمدادات، وإنما نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار، التي قد تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات داخل السوق الأوروبية.

وأكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت على أنه لا توجد مخاوف حالية من نقص إمدادات النفط، إلا أن القلق الحقيقي يتمثل في احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يفرض ضغوطًا اقتصادية إضافية على الدول الأوروبية، ويدفع الحكومات إلى دراسة إجراءات دعم للشركات الكبرى التي تعتمد بشكل كثيف على الكهرباء والغاز لتشغيل مصانعها.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن بعض المقترحات داخل أوروبا تتجه نحو تقديم دعم مالي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتخفيف الأعباء عن المستهلك الأوروبي، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل مصادر الطاقة، خاصة بعد اعتماد أوروبا بشكل أكبر على الغاز القادم من النرويج والولايات المتحدة، مقابل تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما يثير بدوره جدلًا جديدًا داخل القارة حول إمكانية الاستفادة مجددًا من الغاز الروسي في ظل الظروف الحالية.