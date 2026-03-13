قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتمد جمال: مواجهة أوتوهو صعبة.. والزمالك يستهدف نتيجة إيجابية
أفريقيا بوابة الطيران الجديد.. مسؤول بوينج للمبيعات في حوار خاص لـ "صدى البلد" يكشف رؤية عملاق التصنيع العالمي للقارة السمراء
دعاء يوم 23 رمضان .. ردده في آخر جمعة في الشهر المبارك يقضي لك 1000 حاجة
وزير الكهرباء يشارك في انتخابات المهندسين للمرة الثانية خلال أسبوع
القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية
وفاه زوجة نجم الإسماعيلي السابق
إيطاليا تسحب قواتها المتمركزة في أربيل بالعراق
تصريحات ترامب بشأن إيران تثير جدلا حول حياد فيفا قبل كأس العالم 2026
قرار عاجل من الترجي بشان مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
وزير التعليم العالي يوجه بوضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل
جوتيريش يدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب
مخاوف أوروبية من تداعيات الحرب على أسعار الطاقة رغم التطمينات الأمريكية

البهى عمرو

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل عام لديها مسارات واهتمامات كبيرة في متابعة تطورات الحرب، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي كريم حاتم ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن التطمينات التي قدمتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب بشأن حركة الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة لم تبدد بشكل كامل مخاوف العواصم الأوروبية، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا.

وأضاف المنيري أن الواقع الاقتصادي داخل أوروبا يشير إلى مخاوف متزايدة من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن سعر برميل النفط وصل إلى نحو 100 دولار، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى حكومات الاتحاد الأوروبي، ليس بسبب نقص الإمدادات، وإنما نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار، التي قد تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات داخل السوق الأوروبية.

وأكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت على أنه لا توجد مخاوف حالية من نقص إمدادات النفط، إلا أن القلق الحقيقي يتمثل في احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يفرض ضغوطًا اقتصادية إضافية على الدول الأوروبية، ويدفع الحكومات إلى دراسة إجراءات دعم للشركات الكبرى التي تعتمد بشكل كثيف على الكهرباء والغاز لتشغيل مصانعها.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن بعض المقترحات داخل أوروبا تتجه نحو تقديم دعم مالي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتخفيف الأعباء عن المستهلك الأوروبي، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل مصادر الطاقة، خاصة بعد اعتماد أوروبا بشكل أكبر على الغاز القادم من النرويج والولايات المتحدة، مقابل تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما يثير بدوره جدلًا جديدًا داخل القارة حول إمكانية الاستفادة مجددًا من الغاز الروسي في ظل الظروف الحالية.

أسعار الطاقة القاهرة الإخبارية بروكسل الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأوروبي

