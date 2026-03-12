قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات واشنطن بشأن «فائض الإنتاج» ويتعهد برد حازم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً رفضه للاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة بشأن وجود "فائض هيكلي" في القدرات التصنيعية الأوروبية، محذراً من أن أي رسوم جمركية جديدة قد تفرضها واشنطن ستواجه برد "حازم ومتناسب".

وبحسب وكالة بلومبرج، جاء هذا الرد بعد إعلان الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، جيميغسون جرير، عن بدء تحقيقات واسعة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974.

تستهدف هذه التحقيقات 16 اقتصاداً رئيسياً، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان، بزعم أن سياسات هذه الدول تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات تفيض عن حاجة الطلب المحلي، ما يضر بالصناعة الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، بأن مصادر فائض القدرة الإنتاجية العالمية "معروفة جيداً، وهي لا تكمن في أوروبا"، في إشارة ضمنية إلى الممارسات التجارية الصينية.

وشددت بروكسل على أن قطاعاتها التصنيعية (خاصة السيارات والكيماويات والآلات) تعمل وفق آليات السوق والشفافية، وليست مدعومة حكومياً بشكل يشوه المنافسة كما تدعي واشنطن.

وحذر المسئولون الأوروبيون من أن هذه التحقيقات قد تقوض اتفاقية التجارة المبرمة العام الماضي، والتي وضعت سقفاً للرسوم الجمركية عند 15%.

