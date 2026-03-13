بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ أداء صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

أتاحت وزارة الأوقاف، عبر منصاتها الرقمية، نص خطبة الجمعة الموافقة لثالث أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث استقرت الوزارة على تسمية الخطبة الأولى بعنوان “منزلة الشهيد”، لتكون محور الحديث في الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل، وذلك ضمن سلسلة زاد الأئمة والخطباء في إصدارها الثالث والأربعين.

ويهدف موضوع الخطبة إلى استعراض المكانة السامية التي يمنحها المولى عز وجل للشهداء، مع التركيز على تضحيات أبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين بذلوا أرواحهم لحماية تراب الوطن.

وقالت الوزارة إن تناول هذا الموضوع يدمج بين الجانب الإيماني والواجب الوطني، لترسيخ قيم الانتماء والفداء لدى الشباب والنشء، والتأكيد على أن دماء الشهداء هي الضمانة الحقيقية لحرية وكرامة الشعوب.

وفيما يخص الخطبة الثانية لهذه الجمعة المباركة، فقد تقرر أن تحمل عنوان “سلام هي حتى مطلع الفجر”، لتواكب الأجواء الروحانية التي تعيشها الأمة الإسلامية في خواتيم شهر رمضان.

وسيركز الأئمة خلالها على فضائل ليلة القدر وبركات العشر الأواخر، وما تضفيه هذه الليالي من طمأنينة وسلام على قلوب الصائمين، وحث المصلين على اغتنام ما تبقى من الشهر في الطاعات والعبادات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الأوقاف لربط الخطاب الدعوي بالمناسبات الدينية والوطنية، وتوجيه المنابر لنشر المفاهيم الصحيحة وتكريم أصحاب الفضل من حماة الوطن، تزامناً مع نفحات ليلة القدر التي يترقبها المسلمون في هذه الأيام المباركة.