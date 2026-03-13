قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة يوميا بحي شرق كفر الشيخ

محمود زيدان

تابع أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة الشوارع بنطاق حي شرق، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت عدد من الشوارع والميادين بحي شرق تنفيذ أعمال كنس وتجريد ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع متابعة خطوط سير المعدات لضمان انتظام العمل وعدم وجود أي تراكمات.

كما تضمنت الأعمال غسل الأرصفة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، ومدخل حي سخا ومحيط مسار العائلة المقدسة في إطار خطة الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة العامة، إلى جانب استمرار الحملات اليومية لمتابعة مستوى النظافة بكافة المناطق.

وتأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بمتابعة مستمرة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المدينة.

جاء ذلك تحت إشراف إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبمتابعة د.أيمن شلبي نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وبمشاركة طارق الفحام، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل.

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

