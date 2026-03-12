إقبال كبير على مساجد كفر الشيخ في صلاة التراويح | فيديو وصور

شهدت مساجد كفر الشيخ، اليوم الخميس، إقبالًا كثيفًا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، في إطار إحياء ليالي الشهر الفضيل وإعمار بيوت الله بالطاعات.

وشهدت المساجد أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والخشوع، وسط حرص السادة الأئمة على أداء الشعائر بانتظام وتلاوة آيات الذكر الحكيم، متضرعين إلى الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وتأتي هذه الشعائر تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لإعمار المساجد وتوفير الأجواء الروحانية خلال الشهر الفضيل.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرار تنفيذ أنشطتها ومتابعة كافة مساجد المحافظة، انطلاقًا من دورها في العناية بكتاب الله وخدمة ضيوف الرحمن، بما يُسهم في عمارة بيوت الله وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

https://youtube.com/shorts/CYbLHeojMno?si=YZS1VlACRB7co9VT