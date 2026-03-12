حل فوري.. محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلب سيدة مسنة خلال جولته بالرياض

حرص المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، خلال تفقده العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرياض، على التوقف للاستماع إلى سيدة مسنة جاءت لعرض طلبها، حيث جلس بجوارها في لفتة إنسانية تعكس التقدير والاحترام لكبار السن.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شكوى السيدة، وأصدر توجيهاته على الفور بحل مشكلتها بشكل عاجل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خدمة المواطنين والتيسير عليهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن أجهزة المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه الأهالي، خاصة كبار السن، في إطار الحرص على تقديم خدمة كريمة وإنسانية لجميع المواطنين.