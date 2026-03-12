80 مقرأة و150 ألف وجبة إفطار للوافدين.. الجامع الأزهر يستعرض حصاد عشرين يوما من رمضان

في مشهد مليء بالأجواء الروحانية والنفحات الإيمانية، انتهى الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة مستمرة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من تنفيذ خطته الدعوية خلال ثلثي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وتأتي هذه الخطة في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتقديم الدعم الروحي والاجتماعي لرواد الجامع من شتى بقاع الأرض، حيث شهدت الخطة الدعوية والمجتمعية خلال عشرين يوما خلت من شهر رمضان عدة محاور:

أولًا: المقارئ اليومية، والتي تحول الجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل إلى خلية نحل قرآنية، حيث عُقد ما يقرب من 80 مقرأة يومية متنوعة، للرجال وأخرى للنساء وما بين الحضور المباشر وعن بعد لاتاحة الفرصة لجميع المسلمين حول العالم من المتابعة، ويُشرف عليها ويؤديها نخبة من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر لضمان إتقان التلاوة.

كما تتضمن الخطة المكثفة، الدروس العلمية والملتقيات الفقهية: حيث أعدت إدارة الجامع الأزهر برنامجًا فكرياً مكثفاً يضم أكثر من 60 درسا ومحاضرة، في ملتقيات: "رياض الصائمين" للرجال، وملتقى "رمضانيات نسائية" للسيدات وذلك بعد صلاة الظهر، ودروسًا خلال فترة العصر للرجال تحت عنوان "باب الريان"، وعقب التراويح 20 درساً، بالإضافة إلى 20 ملتقىً فقهياً يومياً لمناقشة أهم القضايا المعاصرة، وشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ووعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما تقام صلاة التراويح بالجامع الأزهر هذا العام بواقع 20 ركعة يومياً، مع التميز بتلاوتها بالقراءات العشر الكبرى، لتعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، وفي العشر الأواخر، يستعد الجامع لإقامة صلاة التهجد بواقع (8) ركعات كل ليلة، لتكتمل الأجواء الإيمانية في ليالي العتق من النار.

كما تم تنفيذ عدد من الاحتفالات الدينية الكبرى والذكرى السنوية لأول صلاة في الجامع الأزهر، حيث احتفى الجامع بـ عدة مناسبات منها ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الـ ١٠٨٦ ، التي توافق السابع من شهر رمضان من كل عام، والاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وعقد احتفالية كبرى بمناسبة غزوة بدر الكبرى يوم ١٧ رمضان، وأخيرًا الاحتفال بذكرى فتح مكة يوم ٢٠ رمضان.

وفي خامس محاورها والتي يتميز أيضا بها الجامع الأزهر خلال الأعوام الماضية: الدور المجتمعي والذي من خلاله عقد أكبر مائدة إفطار للطلاب الوافدين والمصريين، في لفتة إنسانية تعكس عالمية الأزهر، حيث يقدم الجامع الأزهر ١٠ آلاف وجبة إفطار يومية مخصصة للطلاب الوافدين والمصريين، مع توفير وجبات للسحور في العشر الأواخر، ليصل إجمالي الوجبات التي تم تقديمها ما بقرب من 300 ألف وجبة طوال أيام الشهر الفضيل.

ونجح الجامع الأزهر في التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، حيث أتمت الإدارة العامة للجامع الأزهر جميع الاستعدادات لاستقبال آلاف المصلين، حيث تم تطوير مسارات الدخول والخروج لضمان الانسيابية، واستحداث حواجز بلاستيكية تنظيمية لزيادة استيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير أقصى درجات الراحة لرواد الجامع.