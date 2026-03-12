قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

80 مقرأة و150 ألف وجبة إفطار للوافدين.. الجامع الأزهر يستعرض حصاد عشرين يوما من رمضان

جانب من صلة التراويح في الجامع الازهر بحضور قيادات المشيخة
جانب من صلة التراويح في الجامع الازهر بحضور قيادات المشيخة
عبد الرحمن محمد

في مشهد مليء بالأجواء الروحانية والنفحات الإيمانية، انتهى الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة مستمرة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من تنفيذ خطته الدعوية خلال ثلثي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وتأتي هذه الخطة في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتقديم الدعم الروحي والاجتماعي لرواد الجامع من شتى بقاع الأرض، حيث شهدت الخطة الدعوية والمجتمعية خلال عشرين يوما خلت من شهر رمضان عدة محاور:

أولًا: المقارئ اليومية، والتي تحول الجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل إلى خلية نحل قرآنية، حيث عُقد ما يقرب من 80 مقرأة يومية متنوعة، للرجال وأخرى للنساء وما بين الحضور المباشر وعن بعد لاتاحة الفرصة لجميع المسلمين حول العالم من المتابعة، ويُشرف عليها ويؤديها نخبة من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر لضمان إتقان التلاوة.

كما تتضمن الخطة المكثفة، الدروس العلمية والملتقيات الفقهية: حيث أعدت إدارة الجامع الأزهر برنامجًا فكرياً مكثفاً يضم أكثر من 60 درسا ومحاضرة، في ملتقيات: "رياض الصائمين" للرجال، وملتقى "رمضانيات نسائية" للسيدات وذلك بعد صلاة الظهر، ودروسًا خلال فترة العصر للرجال تحت عنوان "باب الريان"، وعقب التراويح 20 درساً، بالإضافة إلى 20  ملتقىً فقهياً يومياً لمناقشة أهم القضايا المعاصرة، وشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ووعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما تقام صلاة التراويح بالجامع الأزهر هذا العام بواقع 20 ركعة يومياً، مع التميز بتلاوتها بالقراءات العشر الكبرى، لتعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، وفي العشر الأواخر، يستعد الجامع لإقامة صلاة التهجد بواقع (8) ركعات كل ليلة، لتكتمل الأجواء الإيمانية في ليالي العتق من النار.

كما تم تنفيذ عدد من الاحتفالات الدينية الكبرى والذكرى السنوية لأول صلاة في الجامع الأزهر، حيث احتفى الجامع بـ عدة مناسبات منها ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الـ ١٠٨٦ ، التي توافق السابع من شهر رمضان من كل عام،  والاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وعقد احتفالية كبرى بمناسبة غزوة بدر الكبرى يوم ١٧ رمضان، وأخيرًا الاحتفال بذكرى فتح مكة يوم ٢٠ رمضان.

وفي خامس محاورها والتي يتميز أيضا بها الجامع الأزهر خلال الأعوام الماضية: الدور المجتمعي والذي من خلاله عقد أكبر مائدة إفطار للطلاب الوافدين والمصريين، في لفتة إنسانية تعكس عالمية الأزهر، حيث يقدم الجامع الأزهر ١٠ آلاف وجبة إفطار يومية مخصصة للطلاب الوافدين والمصريين، مع توفير وجبات للسحور في العشر الأواخر، ليصل إجمالي الوجبات التي تم تقديمها ما بقرب من 300 ألف وجبة طوال أيام الشهر الفضيل.

ونجح الجامع الأزهر في التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، حيث أتمت الإدارة العامة للجامع الأزهر جميع الاستعدادات لاستقبال آلاف المصلين، حيث تم تطوير مسارات الدخول والخروج لضمان الانسيابية، واستحداث حواجز بلاستيكية تنظيمية لزيادة استيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير أقصى درجات الراحة لرواد الجامع.

الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

هاني شاكر

معجزة طبية.. نادية مصطفى تكشف سر سفر هاني شاكر لاستكمال علاجه بالخارج

إدريس إلبا

قبل عرضه في 2027.. تفاصيل أحدث أجزاء فيلم Luther لـ إدريس إلبا

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد