كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

ردت الفنانة كارولين عزمي على الشائعات التي طاردتها عن وجود علاقه عاطفية تجمعها بالفنان أحمد العوضي.

وقالت كارولين عزومي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “حبر سري”، إن ما يجمعهما بالعوضي علاقة أخوية فقط، كما أنها كانت من أقل الفنانات التي طالتها شائعات الارتباط بالفنان أحمد العوضي.

جدير بالذكر أن كارولين عزمي تشارك في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “رأس الأفعى”.

مسلسل “رأس الأفعى”

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.





