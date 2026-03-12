قبل عرضه في 2027.. تفاصيل أحدث أجزاء فيلم Luther لـ إدريس إلبا

يواصل إدريس إلبا تصوير دوره ضمن أحداث الجزء الجديد من فيلم Luther في لندن.

ويُعد الفيلم تكملة جديدة لسلسلة أفلام Luther بعد فيلم Luther: The Fallen Sun الذي عُرض عام 2023.

الفيلم من إنتاج نتفليكس، ومن المتوقع طرحه عام 2027.



وتستكمل أحداث الفيلم قصة The Fallen Sun، حيث يعود المحقق لوثر للتحقيق في موجة من جرائم القتل الوحشية والعشوائية التي تضرب لندن، بينما يواجه أعداءً من كل الجهات، ويجد نفسه في الوقت ذاته هدفًا للمطاردة.

الفيلم سيشهد عودة عدد من الشخصيات المهمة في السلسلة، منها:

• Ruth Wilson في دور Alice Morgan، وهي شخصية محورية في المسلسل الأصلي وتعود بعد غيابها عن فيلم 2023.

• Dermot Crowley في دور Martin Schenk، أحد حلفاء لوثر داخل الشرطة.

تدور القصة حول عودة المحقق جون لوثر بشكل سري إلى العمل بعد انتشار سلسلة من جرائم القتل الوحشية والعشوائية في لندن، بينما يواجه تهديدات من عدة جهات ويصبح هو نفسه مطاردًا.