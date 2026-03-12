تامر نبيل يغامر بالتوقيع على وصلات أمانة لـ ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس

في تطور جديد للأحداث، يوافق سعد (تامر نبيل) على أخذ مبلغ من الأموال من نرجس (ريهام عبد الغفور) والدخول معها في شراكة في مشروع كونتينر الملابس، لكن هذه الشراكة لا تمر بسهولة؛ إذ تشترط نرجس عليه التوقيع على وصل أمانة كضمان لحقوقها، وذلك في أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حكاية نرجس الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة WATCH It.

يدخل سعد في شراكة مع نرجس في مشروع كونتينر الملابس من الصين بعدما أعطته الأخيرة مبلغ من أموال زوجها عوني (حمزة العيلي) لتأخذها بالمكسب بعد سبعة أشهر، وهذا بعد أن فشل سعد في إقناع زوجته هدى ببيع ذهبها من أجل ذلك.

ولكن يتفاجأ سعد بطلب من نرجس بأن يمضي على وصل أمانة بمعاد تسديد المال لتضمن حقها، وهو ما يوافق عليه رغم اعتراضات زوجته (بسنت أبو باشا) طمعًا في الحصول على المال بأي طريقة، وهو ما ينذر بحدوث أزمة بين الطرفين حال تأخر سعد في السداد.

حكاية نرجس مسلسل دراما اجتماعي يدور حول نرجس امرأة ثلاثينية تعاني من ضغوط اجتماعية بعد طلاقها ووصمها بالعقم، لتنغمس في أكاذيب وجرائم لتكوين أسرة وهمية تقودها لمصير قاسٍ.

المسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمى. قام بمعالجة وسيناريو والحوار عمار صبري، فكرة وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.