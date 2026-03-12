اليماحي يرحب بإدانة مجلس الأمن الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن ترحيبه باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2817)، الذي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس موقفًا دوليًا واضحًا برفض أي أعمال عدائية تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

وقال رئيس البرلمان العربي إن استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مشددًا على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها أو التهاون بشأنها.

وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدول العربية التي استهدفتها هذه الهجمات، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على وقف أي ممارسات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة أو تعريض أمن شعوبها للخطر، مؤكدًا أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على أن اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبعث برسالة واضحة برفض المجتمع الدولي لأي أعمال عدائية تستهدف الدول العربية أو تهدد سلامة شعوبها.

