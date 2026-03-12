ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء

كشفت ربى أغا، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من عمّان، تفاصيل ليلة وصفتها بالصعبة، بعد تصاعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية بكثافة، الأمر الذي تسبب في شعور المواطنين بهزات وارتجاجات داخل منازلهم، رغم توقف صفارات الإنذار بعد الساعة الواحدة فجرًا.

الدفاعات الجوية الأردنية

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدفاعات الجوية الأردنية تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، في حين استمر تفعيل حالة الإنذار منذ ساعات الصباح الأولى.

وأشارت إلى سقوط جزء من أحد الصواريخ في منطقة سكنية بلواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكدة أن بعض الشظايا أو الأجسام المتساقطة طالت مناطق سكنية وبنى تحتية.

وأكدت أن المملكة الأردنية أدانت هذه الاعتداءات التي تستهدف مناطق ومنشآت حيوية، مشددة على استمرار قوات الدفاع الجوي في التصدي لأي تهديدات.

كما أوضحت أن الأردن لن يسمح باختراق أجوائه أو استخدام أراضيه كنقطة انطلاق لأي هجمات ضد إيران، وذلك في إطار الحفاظ على أمن البلاد وحماية المواطنين.