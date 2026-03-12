قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

زكاة الفطر 2026.. هل يجوز أن تعطى لفقير واحد؟ الأزهر للفتوى يوضح

شيماء جمال

زكاة الفطر 2026.. يتساءل الكثير عنها وعن موعد إخراجها وهل يجوز أن تعطى لفقير واحد؟

وفى هذا السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن زكاة الفطر تُعطى للفقراء والمساكين وجميع المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وبين أنه يجوز أن تُعطَى زكاة الفطر لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.

 

موعد زكاة الفطر 2026

وأكدت دار الإفتاء أنه يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إن زكاة الفطر 2026 هي بمثابة تزكية للصائم، وطهرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون.

قيمة زكاة الفطر 2026

وأوضحت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر قيمة زكاة الفطر بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».

وكانت دار الإفتاء المصرية حدَّدت قيمةَ زكاة الفطر 2026 لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ونوهت إلى أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت دار الإفتاء أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

 

حساب قيمة زكاة الفطر 2026

وبيّنت دار الإفتاء طريقة حساب زكاة الفطر 2026 كالتالي:

  • سعر إردب القمح كام.
  • دلوقتي سعره 2250 جنيها مصريا من أحسن الأنواع.
  • وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو.
  • يبقى سعر الكيلو 15 جنيهًا.
  • والزكاة في القمح (٢.٠٤ كيلو).
  • يبقى نضرب 2.04 كيلو * 15 جنيها.
  • الناتج 30.6 جنيه مصري تقريبًا.
زكاة الفطر 2026 موعد زكاة الفطر 2026 قيمة زكاة الفطر 2026 حساب قيمة زكاة الفطر 2026 زكاة الفطر

