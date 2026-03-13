قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتمد جمال: مواجهة أوتوهو صعبة.. والزمالك يستهدف نتيجة إيجابية
أفريقيا بوابة الطيران الجديد.. مسؤول بوينج للمبيعات في حوار خاص لـ "صدى البلد" يكشف رؤية عملاق التصنيع العالمي للقارة السمراء
دعاء يوم 23 رمضان .. ردده في آخر جمعة في الشهر المبارك يقضي لك 1000 حاجة
وزير الكهرباء يشارك في انتخابات المهندسين للمرة الثانية خلال أسبوع
القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية
وفاه زوجة نجم الإسماعيلي السابق
إيطاليا تسحب قواتها المتمركزة في أربيل بالعراق
تصريحات ترامب بشأن إيران تثير جدلا حول حياد فيفا قبل كأس العالم 2026
قرار عاجل من الترجي بشان مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
وزير التعليم العالي يوجه بوضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل
جوتيريش يدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض قائدى سيارات الأجرة بتعاطى المواد المخدرة بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر ( مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبسؤالها أقرت بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة تلاحظ لها رائحة كريهة فقامت بسؤال أحد أصدقائها فأخبرها بأنها رائحة “مادة مخدرة”.

أمكن تحديد وضبط السيارة التى كانت تستقلها، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم) ، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة ،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

