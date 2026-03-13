القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض قائدى سيارات الأجرة بتعاطى المواد المخدرة بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر ( مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبسؤالها أقرت بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة تلاحظ لها رائحة كريهة فقامت بسؤال أحد أصدقائها فأخبرها بأنها رائحة “مادة مخدرة”.

أمكن تحديد وضبط السيارة التى كانت تستقلها، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم) ، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة ،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.