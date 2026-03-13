بسلة مجففة وبن مطحون.. ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (10 طن "بسلة مجففة" معبأة داخل شكائر -175 كيلو جرام "نشا" – 75 كيلو جرام "مخلفات طحن بن" – أكثر من 3 طن بن "مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدامى" – 7 ماكينات " طحن – تحميص – غرباله – ميزان - "خط إنتاج") داخل مصنع لإنتاج وتعبئة البن "غير مرخص" ، كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى..






