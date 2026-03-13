قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وصله مزاح بين هنيدي وساويرس.. ما القصة؟

هنيدي
هنيدي
ميرنا محمود

شارك الفنان محمد هنيدي جمهورة منشور كوميدي تفاعلا مع أجواء شهر رمضان وحالة الهدوء التي تسود الشوارع وقت الإفطار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إكس.

وكتب هنيدي :الربع ساعة بعد أذان المغرب دي ممكن بلد تانية تيجي تحتلنا فيها واحنا مش واخدين بالنا».

ليرد رجل الأعمال نجيب ساويرس علي منشور هنيدي، مازحا: «لا ما إحنا قاعدين مراقبين الجو.. افطروا براحتكم».

وكانت قد حل الفنان محمد هنيدي ضيف علي برنامج تفاعلكم، المذاع علي إحدي القنوات العربية.

وقال محمد هنيدي خلال الحلقة؛ إنه ضد دبلجة الكارتون باللغة العربية بدلًا من العامية.

وأضاف محمد هنيدي:  في تاريخ 120 سنة سينما بالعامية المصرية منتشر في العالم العربي كله.

وكشف محمد هنيدي ان طوله لم يكن سبب عقده له؛ حيث اوضح قائلًا : طولي عمره ما سببلي عقدة، مرة واحدة فقط لما قدمت في كلية الشرطة، وعرفت إني مستحيل اتقبل، ولما كنت رايح قلت عادي ممكن يكون سانتي أو حاجة لكن طلع كتير، والضابط وقتها قالي أنت عاوز معجزة.
كما كشف عن مواقف كوميدية جمعته مع الراحل علاء ولي الدين قائلًا: كنت بصور مع علاء عمل فني وفجأة دخل واحد مش شبهي خالص ومالوش علاقة بيا وقالي إنت مسببلي مشاكل كتير بسبب إنك شبهي وطلع كان بيمثل.

وعن شائعات وفاته قال: شائعات وفاتي بتضحكني، بس أهلي بيتخضوا، وأكيد اللي بينشر هيشوف يوم من الأيام حاجة زي دي.

هنيدي نجيب ساويرس شهر رمضان تغريدة ساويرس

